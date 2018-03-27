27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Anneye 2.350 lira

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Anneye 2.350 lira
İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, günlük 61-75 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödenecek
Anneye 2.350 lira Anneye 2.350 lira Anneye 2.350 lira

Hükümet, çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için sağladığı desteklere birbiri ardına yenilerini ekliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan annelere, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği başlıyor. 

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kendi bakanlığına bağlı İŞKUR'da çeşitli kursların bulunduğunu, bunlara kadınların katılımının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ancak bu rakamın daha da artması gerektiğini söyledi.

 

Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "Eğer ki çocuğunuz varsa, bu nedenle gelemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz." Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 61 ile 75 lira arasında harçlık da veriliyor..

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