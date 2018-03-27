Dolar güne nasıl başladı?

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi kararının geçen hafta küresel ticaret savaşı endişelerini tetiklemesi ardından iki ülkenin görüşmelere başladığına yönelik çıkan haberler global risk iştahını bir miktar toparlamasını sağladı. Ancak TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya devam etti.
Benzer para birimlerinde dün olumlu performans gözlenmesine rağmen TL'de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL 3.99'u aşıp 4 liraya dayandı. Daha sonra ise 3.97'li seviyelere gevşedi.
27 MART DOLAR FİYATI
Bugüne bakıldığında ise biraz daha sakin bir seyir hakim. Dolar kuru ilk işlemleri 3.97 TL'den geçerken, euro 4.9440 TL seviyesinde bulunuyor.