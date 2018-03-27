Dolar güne nasıl başladı?

Dolar fiyatında dalgalanmalar devam ediyor. Dün 4 lira sınırından dönen dolar bugüne biraz daha sakin başladı. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.97 TL seviyelerinde bulunuyor. İşte 27 Mart dolar fiyatı ve kuru...

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi kararının geçen hafta küresel ticaret savaşı endişelerini tetiklemesi ardından iki ülkenin görüşmelere başladığına yönelik çıkan haberler global risk iştahını bir miktar toparlamasını sağladı. Ancak TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya devam etti.

Benzer para birimlerinde dün olumlu performans gözlenmesine rağmen TL'de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL 3.99'u aşıp 4 liraya dayandı. Daha sonra ise 3.97'li seviyelere gevşedi.

27 MART DOLAR FİYATI

Bugüne bakıldığında ise biraz daha sakin bir seyir hakim. Dolar kuru ilk işlemleri 3.97 TL'den geçerken, euro 4.9440 TL seviyesinde bulunuyor.