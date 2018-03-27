27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar

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Antalya'da düzenlenen operasyonda, 12 kişiden 1 milyon 746 bin lira aldığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar
Ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar Ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar Ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar

Antalya'da icra müdürlüklerinden satılan lüks otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılığa karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 12 kişi, icra müdürlüklerinden satışa çıkan lüks arabaları ucuza satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürdü.

Bunun üzerine başlatılan çalışmada, T.Ö. (22), O.Ö. (40), A.B.Y. (24), C.K. (36) ve Ş.B.Y. (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerin 12 kişiden 1 milyon 746 bin lira aldığı iddia edildi.

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