27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Hristiyanlığı bırakıp Müslüman oldu!

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Hristiyanlığı bırakıp Müslüman oldu!
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan Romanyalı Nicole Mariana Keskin, Ayvalık Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman olup, Meryem adını aldı.
Hristiyanlığı bırakıp Müslüman oldu! Hristiyanlığı bırakıp Müslüman oldu! Hristiyanlığı bırakıp Müslüman oldu!

Romanya’da bir ilaç firmasında genel müdür asistanı olarak çalışırken, 1990 yılında tatil amacıyla Türkiye'ye gelen Nicole Mariana Keskin, kaldığı otelde çalışan Mehmet Keskin (63) ile tanışıp, evlendi. İstanbul'da yaşayan çift, emekli olduktan sonra geçen yıl Balıkesir'in Ayvalık ilçesine yerleşti. Nicole Mariana Keskin, evlilikleri süresince Türk kültürü ve İslam inanışıyla Müslüman gibi yaşadı. Bununla da kalmadı, çeşitli kaynaklardan okuyup İslam dinini araştırdı, ardından da Müslüman olmaya karar verdi. Nicole Mariana Keskin, bugün eşi Mehmet Keskin ile birlikte Ayvalık Müftülüğü'ne giderek Müslüman oldu ve Meryem adını aldı.
 

Hıristiyanlığı bırakarak İslam dinini seçen Meryem Keskin’e, Ayvalık İlçe Müftüsü Orhan Tosun, Kur'an-ı Kerim, Kur’an Kerim'in meali ve İslam İlmihali kitaplarını hediye etti. Müftü Tosun, “Gördüklerinden ve duyduklarından etkilenerek kendi isteğiyle İslam dinine inanmış. Bize müracaat etti. İbadetlerin nasıl yapılması gerektiği konularında bilgi verdim. Allah hayırlı eylesin. Hayatının sonuna kadar ülkemizde Müslüman olarak huzur içerisinde yaşamasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz” dedi.

Meryem Keskin, “Ben İncil’i de okumuştum. Eşim bana İslam dinini öğretti. Ben de İslam dinine inandım ve kendi isteğimle ihtida ettim” diye konuştu.

Eşi Mehmet Keskin ise “1990 yılından bu yana beraberiz. O zamandan beri Türk kültürü ve İslam dini ile yaşıyoruz. Gönlü İslam dinine kaymaya başladı. Hristiyanlık ile Müslümanlık arasında kalmak istemedi. Bugün de Müslümanlığı seçti. Allah bundan sonra da İslam’a uygun yaşamayı nasip etsin” diye konuştu.

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