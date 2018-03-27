27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Aybüke öğretmeninin kanı yerde kalmadı!

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Aybüke öğretmeninin kanı yerde kalmadı!
Genç öğretmenin şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren AGİT kod adlı terörist Sason'da öldürüldü.
Aybüke öğretmeninin kanı yerde kalmadı! Aybüke öğretmeninin kanı yerde kalmadı! Aybüke öğretmeninin kanı yerde kalmadı!

Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin birçok saldırının faili olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason'un Hasanlar köyü Zore Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İran uyruklu "Agit" kod adlı örgütün bombacısı olduğu tespit edildi. Biri Suriye uyruklu olduğu belirlenen iki terörist ile ilgili kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

TESLİM OL ÇAĞRISI YAPILDI

Mağarada tespit edildiler Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 22 Mart'ta, bomba arama köpeği "Oktan" ve iz takip köpeği "Nazik"in de görev aldığı operasyonda sarp kayalıklarda bulunan mağaralarda arama faaliyeti yürüttü. Bir mağarada tespit edilen 3 teröriste jandarma ekiplerince, "teslim ol" çağrısı yapıldı. Örgütün bombacısı olduğu belirlenen "Agit" kod adlı İran uyruklu terörist, güvenlik güçlerinin çağrısına ateşle karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonda söz konusu bölgede iki terörist daha etkisiz hale getirildi.

AYBÜKE ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN TERÖRİST

Bomba düzeneklerini hazırlamış Yapılan incelemede Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında saldırılar gerçekleştirdiği belirlenen "Agit" kod adlı teröristin Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit karne dağıtım töreninin ardından evine gittiği sırada şehit düştüğü silahlı saldırının ardından Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen, Uzman Çavuş Ali Gülnar (34) ve Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun şehit düştüğü saldırılarda kullanılan bomba düzeneklerini hazırladığı belirlendi.

Karakol komutanını da şehit etmiş Teröristin 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen, Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü, Batman'da Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in şehit olduğu, Kozluk'ta Gümüşörgü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götüren, dönüş yolunda İdris Yüksel'in (36) hayatını kaybettiği, İlyas Çetinbaş'ın (45) ağır yaralandığı saldırılarda tuzaklanan bomba düzeneklerini hazırladığı, 25 Temmuz 2017'de Kozluk'ta petrol boru hattına düzenlenen saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. 

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