27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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İmzalar atıldı! Artık 180 gün çalışacaklar

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İmzalar atıldı! Artık 180 gün çalışacaklar
ÇAYKUR ile Öz Gıda İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle 9 bin 500 dolayındaki mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 120 günden 180 güne çıkarıldı.
İmzalar atıldı! Artık 180 gün çalışacaklar İmzalar atıldı! Artık 180 gün çalışacaklar İmzalar atıldı! Artık 180 gün çalışacaklar

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, "Mevsimlik çalışanlarımız 180 gün çalışma hakkı elde etti. İşçilere çok önemli ek avantaj sağlamış olduk" dedi.

Çaykur Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Erhan Polat, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu, Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ ve Başkan Yardımcısı Habib Çakır katıldı.

Törende konuşan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, kurumda çalışan 9 bin 500 dolayında mevsimlik işçinin 120 gün çalışma hakkının yapılan yeni düzenlemelerle 180 güne çıkarıldığını açıkladı. Sütlüoğlu, "Bundan böyle mevsimlik çalışanlarımız en 180 gün çalışma hakkı elde etti. İşçilere çok önemli ek avantaj sağlamış olduk. Bu durum işçilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. 

ŞAHİN: TARİHİ BİR ANLAŞMA SAĞLANDI
 
Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin de Çaykur ile tarihi bir anlaşma gerçekleştirdiklerini belirterek mevsimlik 4 ay çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını söyledi. 2007 yılında Çaykur'la birlikte çalışmaya başladıklarını ve o tarihte işçilerin çalışma sürelerini 5 ay 29 güne çıkarma sözü verdiklerini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:
 
"Cumhurbaşkanımızın iradeleri ile taşeron ve mevsimlik işçilerle ilgili değişiklik yapıldı. Bunu yaparken birinci önceliğimiz çay ve Çaykur'u güvenli geleceğe taşımaktı. Genel Müdürümüzle kurumda hakikaten önemli değişiklikler oldu. Yeni yatırımlar yapıldı. Çalışma alanları değişti. İşçiler daha önceki dönemlerde görülmeyen haklara kavuştu. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu sözleşme ile Çaykur işçileri 180 gün çalışacak. Bu sürenin üzerinde Çaykur büyüdükçe, belki bir gün 9 ay 29 gün protokolüne de imza atmayı Allah bize nasip eder"
 
ARSLAN: BU PROTOKOL ÇAYKUR'UN BAŞARISININ GÖSTERGESİDİR
 
Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bügün tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek "Tarihe not düşüyoruz. 70 yıllık Çaykur'un tarihinde ilk kez mevsimlik işçiler 180 gün çalışacağı bir noktaya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 180 gün çalışma şartlarının oluşması Çaykur'daki başarının bir göstergesidir. Çaykur'u dünya şirketi yapma çabasının bir ürünüdür. İşçimize 180 gün çalışabilecekleri bir imkan sağlanması çok önemli. Bu sürecin mimari Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımıza teşekküre diyoruz. İşçi işveren ilişkilerini çatışma ile değil uzlaşma üzerine inşa etmeye çalışan bir sendikayız. Çaykur'un daha kaliteli hizmet vermesi, dünya markası olması bizim arzumuzdur. Tarihi bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.
 
Konuşmaların ardından Çaykur ile Öz Gıda İş Sendikası arasında mevsimlik işçilerin 180 gün çalışması için hazırlanan protokol imzalandı.

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