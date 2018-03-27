27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:23Güneş 06:50Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:30Yatsı 20:50
    • 22°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 116.197 -0.19
  • Altın: 171,987 -0.35
  • Dolar: 3,9838 0.19
  • Euro: 4,9416 -0.13

Tunceli’deki çatışmada dikkat çeken detay

»
Tunceli’deki çatışmada dikkat çeken detay
Teröristlerin 9 Ocak günü, Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip, su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıktı.
Tunceli’deki çatışmada dikkat çeken detay Tunceli’deki çatışmada dikkat çeken detay Tunceli’deki çatışmada dikkat çeken detay

Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde, sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin yerinin, Kandil'den gelen telsiz talimatının deşifresiyle tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli bölgesinde, son 1 yılda büyük darbe vurulan ve eylem yapamaz hale getirilen PKK'lı teröristlere, 'kış üslenmesi'nden çıkıp, eylem yapmaları konusunda Kandil'den şifreli telsiz mesajları gönderildi.
l24yc_1522152007_0335.jpg
Yapılan telsiz görüşmelerinin çözülmesi üzerine PKK'lı teröristler, takibe alındı. Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgeleri arasındaki dağlık alanda 'kış üslenmesi'nden eylem yapmak için çıkmaya hazırlan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için 2 Jandarma Özel Harekat timi, operasyon başlattı. Sığınaktan çıkmalarıyla yapılan 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren, 2'si sözde 'üst düzey yönetici' toplam 7 PKK'lı, etkisiz hale getirildi.

k9p8g_1522152015_4427.jpg
 

VALİNİN SU İÇTİĞİ ÇEŞMEDEN 700 METRE UZAKLIKTA 'KIŞ ÜSLENMESİ'

Öte yandan etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin, 9 Ocak günü kara yoluyla Pülümür'e giden Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip, su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, Vali Sonel'in su içtiği çeşme ve yöre halkıyla görüştüğü lokantanın, PKK'lı teröristlerin 'kış üslenmesi'ne çok yakın olduğunu belirtirken, Sonel de söz konusu bilgiyi doğruladı.

z91x0_1522152023_4785.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tunceli’deki çatışmada dikkat çeken detayTunceli’deki çatışmada dikkat çeken detayTeröristlerin 9 Ocak günü, Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip, su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıktı.
Tecavüz cinayetinde flaş gelişme!Tecavüz cinayetinde flaş gelişme!Adana'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. gözaltına alındı.
Stüdyoyu terk ettiStüdyoyu terk ettiTRT Müzik kanalında "Engelsiz sahne" isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etti.
Belçika'dan gelen cani Ankara'da yakalandıBelçika'dan gelen cani Ankara'da yakalandıBelçika'nın Liege kentinde birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Emine Yağmur ve kayınvalidesi Fatma Yağmur'u öldürdüğünü söyleyen Beytullah A. Ankara'da gözaltına alındı.
Şaka değil gerçek! O koltuğa oturan..Şaka değil gerçek! O koltuğa oturan..Kütahya Hisarcık'ta korku filmi gibi bir olay yaşandı.
Kör bırakan ihmale 4 milyon lira tazminatKör bırakan ihmale 4 milyon lira tazminatDokuz yaşındaki E. Aksu, kendisi gibi prematüre doğan ikizini doğum sonrası kaybetti. 77 gün yoğun bakımda kalan E. yaşam savaşını kazandı ancak doktor ihmalinden gözlerini kaybetti. Aile önce iki doktora ceza davası açtı; sonra tazminat talep etti.
  • Kardeşlerin kavgası kanlı bitti!26 Mart 2018 Pazartesi 11:04
  • İş adamına büyük şok! Mahkeme öldü sanıp...26 Mart 2018 Pazartesi 10:52
  • İtiraf gibi açıklamalar!25 Mart 2018 Pazar 23:25
  • Görenler inanamadı! Canlarını hiçe saydılar25 Mart 2018 Pazar 23:19
  • Tesettürlü manken Türkiye'ye geldi!25 Mart 2018 Pazar 11:37
  • Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince rezalet ortaya çıktı24 Mart 2018 Cumartesi 12:59
  • Hadise’nin neyine güvendiği ortaya çıktı24 Mart 2018 Cumartesi 10:43
  • Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı24 Mart 2018 Cumartesi 10:11
  • En ağır emanet! Ninesine can verdi24 Mart 2018 Cumartesi 08:47
  • Büyük rezillik! Utanmadan paylaştı24 Mart 2018 Cumartesi 08:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri