27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Dev projede önemli gelişme! Temmuz'da geliyor...

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SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve STAR Rafineri inşaatı devam ediyor.
Dev projede önemli gelişme! Temmuz'da geliyor...
Dev projede önemli gelişme! Temmuz'da geliyor... Dev projede önemli gelişme! Temmuz'da geliyor... Dev projede önemli gelişme! Temmuz'da geliyor...

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, bu yılın eylül ayında SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi'nde (STAR) üretimin başlayacağını belirterek, "2019’un başlarında yeni yatırımın kararını alıp, 2022 yılının sonunda yeni bir petrokimya kompleksinin inşasını tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Zaur Gahramanov, yaptığı değerlendirmede, 2017’nin SOCAR için çok iyi geçtiğini belirterek, grup şirketlerinden Petkim’in geçen yıl hem üretim hem de gelir ve karlılık bakımından rekor kırdığını ifade etti.

"TANAP’ta ilk gaz temmuz ayında Türkiye’de olacak"

Petkim’in geçen yıl 1,4 milyar lira kar açıkladığını hatırlatan Gahramanov, “Bütün projeler iyi gidiyor. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve STAR Rafineri inşaatı devam ediyor. 2018’de artık bu inşaatlar bitecek ve son 8 yılda devamlı olarak yatırım yaptığımız, Türkiye’nin en büyük iki projesi tamamlanacak. TANAP’ta ilk gaz temmuz ayında Türkiye’de olacak. Eylül ayında da STAR Rafineri'nin üretimi başlayacak.” diye konuştu.

Gahramanov, SOCAR'ın Türkiye'de planladığı toplam 19,5 milyar dolarlık yatırımın 12,6 milyar dolarının hayata geçirildiğini belirterek, "Devam eden projelerimiz tamamlandığında bu rakam 16,5 milyar dolara ulaşacak. Kalan 3 milyar dolarlık kısmı da yeni yatırımlar için 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yatırımlarımızı Türkiye’ye inanarak uzun vadeli stratejiyle yapıyoruz

Bunun dışında da yeni yatırım planları olduğunu anlatan Gahramanov, şunları kaydetti:

“Petrokimya piyasası için Türkiye çok güzel bir pazar. Bu alanda yeni yatırımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda devletin de bize büyük desteği var. 2019’un başlarında yeni yatırımın kararını alıp, 2022 yılının sonunda yeni bir petrokimya kompleksinin inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Türkiye ekonomisinin en büyük problemi cari açık. SOCAR olarak bizim bütün projelerimiz bu cari açığın kapanmasına yönelik. STAR Rafineri de TANAP da yeni planladığımız petrokimya kompleksi de cari açığın kapanmasına milyarlarca dolar katkı sağlayacak yatırımlar olarak hayata geçiriliyor."

Gahramanov, “Biz yatırımlarımızı Türkiye’ye inanarak uzun vadeli stratejimize uygun olarak yapıyoruz.” dedi.

Zaur Gahramanov, Petkim’in üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini ihraç ettiklerini, STAR Rafineri’nin üretiminin ise Türkiye’de dağıtılacağını aktardı.

10 milyon tonluk yeni bir rafineri Türkiye’ye geliyor

2019’da tam kapasite ile çalışmaya başladıklarında cirolarının tahminen 12 milyar dolara ulaşacağını belirten Gahramanov, "10 milyon tonluk yeni bir rafineri Türkiye’ye geliyor. Bunun büyük bir katkısı olacak. Grubumuzda şu an 5 bine yaklaşan çalışan sayımız da inşaatlar bittikten sonra 7 bine çıkacak." şeklinde konuştu.

Gahramanov, petrol fiyatlarının uzun süre daha şimdiki seviyelerde kalacağını tahmin ettiklerini belirterek, büyük bir artış ya da düşüş beklemedikleri petrol fiyatlarının 65-70 dolar koridorunda seyredeceği öngörüsünde bulundu.

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