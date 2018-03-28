28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:21Güneş 06:48Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:31Yatsı 20:52
    • 16°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 116.197 -0.19
  • Altın: 172,187 -0.23
  • Dolar: 3,9788 0.07
  • Euro: 4,9395 -0.18

Ünlü oyuncunun Çiftlik Bank pişmanlığı

»
Ünlü oyuncunun Çiftlik Bank pişmanlığı
Binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank’ının yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik Habertürk'e konuştu. Çevik, “Keşke o reklamı yapmasaydım. İnsanların beni görünce yüzleri düşüyor. Suç oluşmuşsa benim için vebaldir.” dedi
Ünlü oyuncunun Çiftlik Bank pişmanlığı Ünlü oyuncunun Çiftlik Bank pişmanlığı Ünlü oyuncunun Çiftlik Bank pişmanlığı

Binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın vurgun öncesi katıldığı toplantılarda en önde yer alan ekranların tanınmış oyuncusu Mehmet Çevik, ilk kez Gazete Habertürk'ten Bülent İpek'e konuştu. “Keşke o reklamı yapmasaydım” diyen Çevik, sisteme hiç para yatırmamış. ‘Medya danışmanlığı’ karşılığında aldığı ücreti açıklamayan ünlü oyuncu, “Hayatım boyunca kolay para kazanmanın peşinde olmadım” diyor.

- Neden o etkinliklere katıldınız?

Meşru olduğunu düşündüğüm bir projenin tesis açılışlarında durdum ama sisteme katılmadım. Bu bir üretim sahasının açılışıydı. Kendimi şöyle mağdur hissedebilirim, ruhsatlı ve yasal olduğunu düşündüğüm bir işin basın ayağında bulundum. Ben hayatını ilkeli yaşamaya çalışan bir adamım.

Sadece medya alanında reklam anlaşması yapmıştım. Ocak ayında yeni üye alımı durdurulmuştu. Bir dolandırıcının pervazında ‘Sağduyulu bir yerde duruyorum’ demek artık içimi rahatlatmıyor.

- Para yatırdınız mı?

Hayatım boyunca kolay kazancın eşiğinde durmadım.

- Maddi olarak alacağınız kaldı mı?

Benim alacağım zaten küçük bir meblağ idi.

- Şu an neler hissediyorsunuz?

Gönül verdiğim mesleği yaparken dolandırıcılar grubunun içine düşmek çok üzücü

- Bu suçta payınız yok mu?

Eğer ortada bilmediğim için bir suç oluşmuşsa bu tabii benim için vebal haline gelir. Hayatım boyunca menfaat için eğilmedim. Açılış fotoğraflarında yer almamın bu kadar konuşulması galiba duruşu net bir sanatçının yıpratılmasına yönelik bir politikanın ürünü.

- Kullanıldığınıza mı inanıyorsunuz?

Bütün güzel şeyler çirkinlerin malzemesi haline dönüştürülüyorsa tabii ki üzgün olursunuz. Ben bu oluşumdaki mekanizmanın önemli bir dişi miyim? Hayır. Suçlu olsaydım hem yasal hem de vicdani zeminde bunun karşılığını hiç tereddüt etmeden çekerdim.

Önce şu ateşin düşmesi gerekiyor. Benim de yapacaklarım var. Gerekirse şikâyetçi olan insanların içinde yer alıp bu zeminin ne menem bir şey olduğunu anlatan açıklamalar yapacağım.

 Sizi tanıyanların tepkisi nasıl?

Tepki görmedim ama suratlarının düştüğünü söylemek mümkün. Şu an yaşamdan geri çekilmedim. Atıl durumda kalarak hayatta yaşanmaz, ben atıl durumda kalmam. Gerekirse arkadaşların tepkilerine de maruz kalırım, çıkar yüzleşirim.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gerçekler bir gün ortaya çıkar! Afrin harekatının başladığı gün İncirlik’te..Gerçekler bir gün ortaya çıkar! Afrin harekatının başladığı gün İncirlik’te..15 Temmuz darbe girişiminde kullanıldığı ve Suriye’deki PKK’lı teröristlere lojistik destek verdiği için tepki gösterilen İncirlik Üssü’nün boşaltıldığı ortaya çıktı.
Türkiye’nin baskısı sonrası flaş Münbiş İddiası: ABD ve PYD’den şaşırtan kararTürkiye’nin baskısı sonrası flaş Münbiş İddiası: ABD ve PYD’den şaşırtan kararABD’li yetkililer ve terör örgütü PYD’nin Münbiç’te bir barajda yaptığı toplantıda, Münbiç’in ÖSO’ya teslimi kararı alındığı iddia edildi.
Ünlü oyuncunun Çiftlik Bank pişmanlığıÜnlü oyuncunun Çiftlik Bank pişmanlığıBinlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank’ının yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik Habertürk'e konuştu. Çevik, “Keşke o reklamı yapmasaydım. İnsanların beni görünce yüzleri düşüyor. Suç oluşmuşsa benim için vebaldir.” dedi
Trump'tan telefonda Macron'a Türkiye mesajıTrump'tan telefonda Macron'a Türkiye mesajıABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump Macron'a, 'Türkiye ile Suriye konusunda iş birliği geliştirilmeli.' mesajını verdi.
Türkiye'nin ihracat başarısındaki sırrı!Türkiye'nin ihracat başarısındaki sırrı!Türkiye'nin geçen yıl elde ettiği ihracat başarısında, firmaların 5 kıtada düzenlenen fuarlara katılımı önemli rol oynadı
Binlerce kişi bekliyordu Erdoğan onayladıBinlerce kişi bekliyordu Erdoğan onayladıCumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.
  • Tel Rıfat operasyonunda flaş gelişme!27 Mart 2018 Salı 19:34
  • Ankara Büyükşehir'e bomba isim!27 Mart 2018 Salı 19:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı!27 Mart 2018 Salı 19:29
  • Erdoğan ile Hisarcıklıoğlu arasında ilginç dialog!27 Mart 2018 Salı 19:20
  • Borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi 30 nisan27 Mart 2018 Salı 19:18
  • Sınırdan kaçmak isteyen Alman tutuklandı!27 Mart 2018 Salı 19:00
  • Gökçek’in yaptırdığı Ankapark’ta yangın!27 Mart 2018 Salı 16:43
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a skandal sözler27 Mart 2018 Salı 14:32
  • Milli olarak yapılacak Türkiye 150 kişinin peşinde27 Mart 2018 Salı 14:04
  • Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar...27 Mart 2018 Salı 13:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri