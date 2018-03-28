28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Erdoğan'dan son uyarı! 60 km gireriz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: Irak yönetimi bize haber gönderdi. ‘Sincar’da gerekli operasyonu yapıyoruz’ dediler. Teröristler çıkartılıyorsa ne ala. Yoksa operasyon yaparız
Erdoğan'dan son uyarı! 60 km gireriz
Erdoğan'dan son uyarı! 60 km gireriz Erdoğan'dan son uyarı! 60 km gireriz Erdoğan'dan son uyarı! 60 km gireriz

Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna kentinde önceki gün yapılan Türkiye-AB zirvesi dönüsünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İSTİHBARAT SERVİSLERİ GÖRÜŞÜYOR

Bir taraftan Irak'la görüşmeler devam ediyor ama Türkiye Sincar konusunda ne yapacak, müdahale edecek mi? "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele konusundaki kararlı duruşumuzu ortaya koydu. Irak yönetimi de bu konudaki hassasiyetimizi biliyor. Dün gece bize bir habergönderdiler. 'Biz su anda Sincar'da gerekli operasyonu birkaç yoldan başlattık, yapıyoruz' dediler. Simdi onlarda istihbaratın basına geçen yeni bir isim var. Hakan Bey'in (Hakan Fidan) muhatabı. Görüşmüşler. Olumlu gelişmeler olduğunu belirtiyorlar.

YBS'liler ile Irak askerlerinin Sincar'da yan yana olduklarını gösteren fotoğraflar basına yansıdı. YBS'nin sözde lider Sincar'ı terk etmeyecekleri yönünde sözleri de var? 

YBS vesaire bunların tümü hikaye. YPGPYD'nin ardından SDG'yi çıkardılar. YBS de ona benzer bir şey. Farklı isimler kullanılsa da biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sincar'dan teröristler çıkarılıyor ise ne ala. Yok çıkarılmamışlar ise sınırımıza 60 km. mesafedeki Sincar'a da operasyon yaparız..

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'
Suriye'de Menbiç'e operasyon var mı? 

Hep ne diyorum ben? 'Bir gece ansızın gelebiliriz!'. Gidecek olursak, bir gece ansızın gideriz. Bunun takvimini, yol haritasını verip düşmanı uyandırmak zaten doğru da olmaz. Biz bu tür islerin planlarını komuta kademesi ile aramızda yapar; o doğrultuda harekete geçeriz.

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