28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Milyonların gözü buradaydı! Resmen yürürlüğe girdi

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Kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen, 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Milyonların gözü buradaydı! Resmen yürürlüğe girdi
Milyonların gözü buradaydı! Resmen yürürlüğe girdi Milyonların gözü buradaydı! Resmen yürürlüğe girdi Milyonların gözü buradaydı! Resmen yürürlüğe girdi

Kendisine ait konutu olmayanların desteklenmesi ve konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla konut alımında yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarıldı.

Kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen, 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kanuna göre, eski bakanlara ve milletvekillerine görevde iken verilen diplomatik pasaportlar, söz konusu görevlerin sona ermesinin ardından da geçerli olacak.

Okul öncesi çağındaki çocuklar için işverenlerce verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakıldı.

Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilecek. Bu şekilde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alındı.

Motorlu taşıtlara ilişkin düzenlemeler

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na, "taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kw) olarak ifade olunan azami güç" ifadesi, "motor gücü" tanımı olarak eklendi.

Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu kapsamına alındı. Bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araçların vergi tutarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek. Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan da sadece elektrik motoru olanlar, yaşları itibarıyla vergi tutarlarının yüzde 25'i oranında vergiye tabi tutulacak.

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına alındı.

Sporcu ücretleri

Sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek. Bu tutarlar, amatör sporcuların ücretlerinde kullanılacak.

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı sağlandı.

İstihdama teşvik ve BES'e cayma düzenlemesi

Kanuna göre, 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak.

Kanunla, Bakanlar Kuruluna, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkını üç katına kadar artırma yetkisi tanındı.

Nişasta kökenli şeker kotası

Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam kota, ülke toplam kotasının yüzde 5'ini geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu oran yüzde 10 idi. Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek kota miktarında yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkan kota fazlası Türkiye Şeker Fabrikalarına aktarılacak.

Olası doğalgaz açığını gidermek, sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketimini sağlamak amacıyla uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan, anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek.

Madenci yakınlarına istihdam hakkı

Kanunla, 10 Haziran 2003-13 Mayıs 2014 tarihlerinde kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birine, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere toplam bir kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı tanındı.

İnternet yayınlarına lisans

Radyo, televizyon hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları, RTÜK'ten yayın iletim yetkisi alacak.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, yatırım teşvik ve desteklerinden yararlanacak.

Hurda teşviki

2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki araçlar trafikten sildirilir ve imha edilirse, bu araç karşılığında yeni alınan aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirildi.

Çeyiz hesabı ve konut desteği

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için, konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak. Devlet katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Bu tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

ÖTV tutarları aynen korundu

Öte yandan, kanunla, ÖTV Kanunu'na ekli listeler, zaman içinde Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirildi.

Bu çerçevede Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Kararla, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce geçerli olan Özel Tüketim Vergisi oran ve tutarları aynen korundu.

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