AK Parti'den flaş açıklama: Takvim belli oldu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, büyük kongrelerinin Haziran ayında yapılacağını açıkladı.

Katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevaplandıran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin takvimini açıkladı ve büyük kongrenin Ramazan Ayı sonrası yapılacağını belirtti.



Ünal şöyle konuştu;



TAKVİMİ AÇIKLADI



"Kongrelerimiz devam ediyor. Şu anda 8 ilimiz kaldı. Ramazan ayından sonra en yakın tarihte büyük kongremizi yapıp kongre sürecimizi tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız metal yorgunluğu kalmadı diriliş heyecanı başladı dedi. Ramazan'dan önce kongrelerimizi tamamlıyoruz 15 Mayıs gibi Ramazan başlıyor. Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte inşallah gerçekleştireceğiz. Muhtemelen haziran sonu ya da o tarih aralığında. 2018 aralık gibi hazırlıklarımıza başlarız 2019 ocak-şubatta kampanyamız etkin bir şekilde başlar. Yerel seçime dönük büyük oranda da sadece teşkilatlarımızda değil belediyelerimizle ilgili de ciddi çalışma yürüttük.



ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Ocak ve şubat ayı içerisinde yerel seçim kampanyamızı yaparız. Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı genel seçim hazırlığına başlarız. Genel seçimlerin öne çekilmesi söz konusu değil."