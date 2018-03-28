Cenazesi hala bulunamadı! Şoke eden ihtimal

11 Mart'ta Dubai'den dönerken İran'da düşen, özel jetin içindeki 10 kişi hayatını kaybetmişti. Mina Başaran ve 10 kişiye ait cenazeler DNA örneklerinden sonra ailelerine teslim edilip, son yolcuklarına uğurlanmışlardı.

O kazayla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye ve farklı senaryolar konuşulmaya devam ediyor. Mina Başaran'ın babasına ait özel jetin kaptan pilotu Beril Gebeş'in naaşına ulaşılamamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İran Adli Tıp Kurumu, uçakta yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Ailelerinden alınan DNA örnekleri ile eşleştirme yapıldıktan sonra 11 kişiden 10'unun cenazesi teslim edilmişti. Beril Gebeş'in cenazesiyle ilgili farklı ihtimallerin bulunabileceği ifade ediliyor.

İşte o ihtimaller;

ARAMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Geçen hafta İran'da resmi tatil olan Nevruz'un ardından arama çalışmaları devam etmeye başladı. Dağlık bölgede hava şartlarının elverdiği sürece bölge adım adım aranıyor. Ortaya atılan teoriler arasında uçak anormal duruma girdiğinde yüksek hız nedeniyle oluşan yapısal hasarla Beril Gebeş'in uçaktan fırlamış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor

CAMDAN FIRLAMIŞ OLABİLİR

Airport haber'in haberine göre ise; kaza sonrası olay yeri ve çevresinde Beril Gebeş'e ait hiçbir bulgu elde edilemedi.Kazanın nasıl gerçekleştiği de henüz netlik kazanmadığından Gebeş'in cenazesiyle ilgili olarak farklı senaryolar düşünülmeye başlandı. Beril Gebeş'in uçak henüz havadayken kırılan camdan fırlayarak kaza noktasından çok uzakta farklı bir noktada bulunma ihtimali değerlendirilen senaryolar arasında. Buna benzer bir olay yıllar öncesinde 87 yolcusu ile İngiltere'den İspanya'ya giden British Airways'e ait 5390 sefer sayılı Bac one Eleven tipi uçağın uçuş sırasında meydana gelmişti.

CENAZE TAMAMEN YANMIŞ OLABİLİR

1990 yılında yaşanan kazada, uçağın uçuş sırasında sol kokpit camı kırılmış, kokpitten dışarı fırlayan pilotu uçuş ekibi ayaklarından yakalayarak uzunca süre sıkıca tutmuştu. Pilotun bacakların uçağın kumandalarına baskı yaptığı için uçağı indirmekte bir hayli zorlanan ikinci pilot, hem uçaktaki yolcuların hem de uçuş ekibinin hayatta kalmasını sağlamıştı. Uçuş sırasında kokpit camından dışarı fırlama olayı tarihte yaşandığı için bu olasılık diğer senaryolara göre biraz daha öncelik taşıyor. İran basınında Gebeş'e ilişkin bir diğer iddia ise cenazenin tamamen yanmış olma ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

KAZA NOKTASININ İLERİSİNDE OLABİLİR

Binlerce metre yüksekten hızla yere düşen uçağın burun kısmında oluşan yüksek ısının kaptan pilotun olduğu bölümde yoğunlaşması sonrası pilot Gebeş'in cenazesinin tamamen erimesine yol açtığı konuşulurken DNA için örnek bulunamaması da buna bağlanıyor. Bu arada Beril Gebeş'in akıbetine ilişkin şirketten de herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi çok uzakta olabilir MC Havacılık'ın İran'dan gelecek haberleri beklediği ve şu ana kadar kendilerine herhangi bir bilgi verilmediği öğrenildi.