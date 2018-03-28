28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Mekke'de Zemzem kuyusu projesi tamamlandı!

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Mekke'de Zemzem kuyusu projesi tamamlandı!
Suudi Arabistan, Mekke-i Mükerreme kentinde yer alan Mescid-i Haram'da yürütülen "zemzem kuyusunu iyileştirme" projesinin tamamlandığını bildirdi
Mekke'de Zemzem kuyusu projesi tamamlandı! Mekke'de Zemzem kuyusu projesi tamamlandı! Mekke'de Zemzem kuyusu projesi tamamlandı!

Proje, zemzem suyunun taşınması için özel kanalların inşası, zemzem kuyusu çevresini iyileştirme ve Mescid-i Haram'ın zemininde bulunan beton ve demirin, kuyunun üzerindeki etkilerini bertaraf etmeyi kapsıyor.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tamamlanan proje çalışmalarının yürütülmesi için Kabe çevresindeki tavaf alanında oluşturulan barikatların tamamen kaldırıldığı belirtildi.

 

Söz konusu projenin, zemzem suyunun taşınması için özel kanalların inşası, Kabe ile arasında 21 metre bulunan zemzem kuyusu çevresini iyileştirme ve Mescid-i Haram'ın zeminindeki beton ve demirin, kuyunun üzerindeki etkilerini bertaraf etmeyi kapsadığı birkaç aşamadan oluştuğu duyurulan açıklamada, ayrıca zemzemin kuyudan pompalanması için özel dalgıçlar konulduğu ifade edildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi, 28 Ekim 2017'de zemzem kuyusu projesini başlatma yönünde Kral Selman bin Abdulaziz'den talimat aldıklarını açıklamıştı.

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