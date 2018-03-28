Doların ateşi yükseldi! Kritik seviyeyi aştı

Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 4 seviyesine kadar yükseldi.



Euro/TL de 4,95'in üzerinde işlem görüyor.



Uzmanlar, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL için 3,9650 ve 3,9770 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden uzmanlar, tarihi zirve olan 4,0367'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.