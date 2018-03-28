Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 4 seviyesine kadar yükseldi.
Euro/TL de 4,95'in üzerinde işlem görüyor.
Uzmanlar, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL için 3,9650 ve 3,9770 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden uzmanlar, tarihi zirve olan 4,0367'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Doların ateşi yükseldi! Kritik seviyeyi aştı
Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 4 seviyesine kadar yükseldi.
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