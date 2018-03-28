AK Parti listelerinden aday olacak mı?

CHP’nin aldığı pozisyona, Kılıçdaroğlu’nun pozisyonuna baktığınızda iki şekilde kalıyorsunuz ya bir patolojiyle karşı karşıyasınız ya da açık bir şekilde ihanetle karlı karşıyasınız.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir artık” dedi.

Bu bir milli güvenlik soruna dönüşmüş durumda, ya da kişisel olarak baktığımızda bir patolojiyle karşı karşıyasınız.

Deniz Baykal zamanında yerli milli bir siyasi üslup vardı. Kılıçdaroğlu başkan olduktan sonra meclisin meşruiyetini tartışmaya açtı.

Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden bu yana ben bizzat söylem analizini yaptırdım.

Konuşmalarda tek bir çözüm önerisi yok. Milletin sorunlarını çözecek bir dil yok. Tehdit, iftira, yalan, hakaret var.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP bu mücadeleye gram destek vermediği halde nasıl oluyor da kalkıp cumhurbaşkanımızı bu yapının siyasi ayağı olmakla suçluyor.

OHAL NE KADAR SÜRECEK?

OHAL bu mücadele selamete erene kadar devam edecek. Türkiye’nin sadece FETÖ sorunu yok bir terör sorunu var. Bu terörle mücadele Türkiye’nin güvenliği açısında özgürlüklerimizin güvence altına alınması açısından çok önemlidir. Çünkü terörle mücadele bir özgürlük ve güvenlik meselesidir. Bu güvenliğimiz sağlanana kadar OHAL devam edecek.

KONGREDEN SONRA KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Muhtemelen haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız.

Bu başbakanımızın cumhurbaşkanımızla yapacağı istişarelere bağlı.

“FATİH ERBAKAN AK PARTİ LİSTELERİNDEN ADAY OLACAK” İDDİASI

Bu konuda herhangi bir bilgim ya da bana ulaşan bir bilgi söz konusu değil bilmiyorum

SAADET PARTİSİ İLE GÖRÜŞME VAR MI? BEKLEMELİ MİYİZ?

O konuda gerekli açıklamalar yapıldı.