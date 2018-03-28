Uzaya gitti, başka biri olarak döndü!

NASA, 2014 yılında başlattığı "Twin Study (İkiz Araştırması)" programına son birkaç yıldır katılan ikiz Kelly kardeşlerden bir yıllığına uzay giden Scott Kelly ve aynı süre içerisinde dünyada kalan Mark Kelly'nin bir yıl boyunca hayati değerlerini, saç, vücut sıvıları, deri hücreleri gibi birçok değerlerini inceledi.

UZAYDA DNA'SI DEĞİŞTİ

Bir yıl uzayda kaldıktan sonra dünyaya dönen Scott Kelly'nin değerlerinde farklılık gözlemleyen araştırmacılar uzatılmış telomer gibi çoğu değerlerinin dünyaya döndükten sonra normale döndüğünü vurgularken, dönmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen Scott Kelly'nin DNA'sının değişmediğini ortaya çıkardı.

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MARS GÖREVİNE KATKI SAĞLAYACAK

NASA Kelly kardeşler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın, uzaya gönderilen astronotlarda oluşabilecek değişimler kapsamında üç yıllık Mars görevine katkı sağlayacağını açıkladı.

ASTRONOTUN KARISI FİLM KONUSU

Bir NASA astronotu olan Spencer (Johnny Depp) ile öğretmen olan güzel karısı Jillian (Charlize Theron) mükemmel bir hayat süren uyumlu bir çifttir. Ancak Spencer'ın uzaydaki bir görev sırasında yaşanan bir patlama, Dünya ile iletişimini iki dakikalığına kaybetmesine neden olur. Daha sonra kurtarılarak dünyaya getirilen Spencer'ın çevresi için her şey eskisi gibidir, ancak karısı açısından durum hiç de böyle değildir. O 120 saniye hayatlarını ve geleceklerini sonsuza dek değiştirmiştir. Eleştirmenlerce 'korku dolu bir kabus' olarak nitelendirilen nefes kesici bir psikolojik gerilim..