Desteğin artmasıyla ihracat yüzde 10 artacak

Türk yapı alçıları sektörünün 8 milyon ton gibi bir büyüklüğü bulunurken; bu üretimin yaklaşık 800 bin tonluk kısmı yurt dışına ihraç ediliyor. Bu anlamda devletin; üreticilerin ve ihracatçıların yanında olduğuna dair en büyük kanıt, onlara sunduğu destek oluyor. Alçı üretiminde dünya devleriyle yarışan Türkiye’de; 2.700 tonluk günlük üretim kapasitesi ile sektörün en geniş ihracat alanına sahip Alçıbay’ın Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Karakaş, “ Ulusal üretim kapasitesinin artması ve hedef piyasalarda katma değeri yüksek ürünlerin satılması dolayısıyla daha yüksek oranda milli kazanca olanak sağlanması için 2018 yılında, devletimizin bu desteği ürettiğimiz yapı alçısı ürünlerinin de dâhil olduğu daha geniş bir yelpazeye hitap edecek şekilde yinelemesini umuyoruz. ” dedi.

Dünyada 30’a yakın ülkeye ihracat yapan, 2017 yılında hedefledikleri 110 milyon liralık ciroyu gerçekleştirdiklerini ve 2018 yılı hedef satış cirosunu yüzde 30 artırmak istediklerini belirten Karakaş: “ Ekonomi Bakanlığı, 2016/6 sayılı ihraç taşımalarında navlun desteği sağlanması hakkında kararı ile ihracatımıza devlet desteği sağlamıştır. Bu karar, devletimizin üretici ve ihracatçının yanında olduğunun açık kanıtı niteliğindedir. 31.12.2017’ de sona eren bu desteğin 2018 ve daha ileriki yıllarda da uygulanması, ihracatımızın gelişmesinde olumlu sonuçlar sağlayacaktır. ” açıklamalarında bulundu.

NAVLUNDA AYRIM YAPILMADAN TÜM KALEMLERE UYGULANMALI

Mevcut maliyetlerinin navlun desteği nispetinde yüzde 20 geri gelmesi halinde ihracatın yüzde 10 kadar artacağını öngördüklerini söyleyen Karakaş, teşvikle ilgili çeşitli önerilerde bulundu: “ Yüzde 20 ila yüzde 25’ i kadar olan navlun desteğinin biraz daha yükseltilmesi, sadece Körfez ülkeleri ile Orta Doğu’nun ve Afrika’nın bazı ülkelerine yapılan konteyner ile taşımacılığa verilen desteğin daha geniş coğrafyaya yayılması, ihracatında navlun desteği verilen emtianın listesinin daha genişletilerek tüm alçı ürünlerine uygulanması, Rusya ile yaşadığımız kriz sonrasında durma noktasına gelen ihracatımızda, yeniden var olabilmek için sadece konteyner değil her türlü navluna (tır, gemi) aynı imkânın sağlanması çok yerinde olacaktır.”

Türk alçısının tüm dünyada kullanılabilmesi ve marka haline gelmesini ümit ettiklerini vurgulayan Karakaş: “ Alçıbay olarak, diğer yerli üreticiler gibi biz de 2017 yılında yapı alçılarının büyük kısmının ihracatının bu teşvik kapsamında desteklenen ürünler arasında yer almaması sebebiyle bu teşvikten faydalanamadık. Devletimizin, ürettiğimiz yapı alçısı ürünlerinin de dâhil olduğu daha geniş bir yelpazeye hitap edecek şekilde bu desteği yinelemesiyle Türk ürünlerinin rakip ülke ürünlerinden hem kalitesiyle hem de koşullarıyla daha büyük miktarlarla ve daha geniş bir coğrafyaya sunulması mümkün olacaktır. ” şeklinde konuştu.