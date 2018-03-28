28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Rusya'dan açıklama! Türkiye'nin gerisindeyiz

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Rusya'dan açıklama! Türkiye'nin gerisindeyiz
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, yüksek hızlı tren raylarının uzunluğunda Türkiye'nin gerisinde olduklarını söyledi.
Rusya'dan açıklama! Türkiye'nin gerisindeyiz Rusya'dan açıklama! Türkiye'nin gerisindeyiz Rusya'dan açıklama! Türkiye'nin gerisindeyiz

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus ekonomisindeki büyümeyi hızlandırabilmek için altyapı yatırımlarının arttırılması gerektiğini belirterek, “Yüksek hızlı tren raylarının uzunluğunda sadece Almanya, Japonya ve Çin gibi bu alanda lider ülkelerin değil, Türkiye’nin de gerisindeyiz.' dedi.

Oreşkin, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın başkent Moskova’da düzenlenen kurul toplantısında yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın önde gelen tüm ülkelerinde altyapının başlıca gündem maddelerinden biri olduğuna işaret eden Oreşkin, “Bu konu Birleşmiş Milletler ve G20 dahil olmak üzere her yerde tartışılıyor. Çünkü altyapının geri kalması ekonomik büyümeyi de engelleyen bir unsur.” diye konuştu.

Rusya’nın da altyapı konusunda sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Oreşkin, “Bu alanda yaşadığımız sıkıntılar ekonomik büyümemizin de önünde bir engel oluşturuyor. Örneğin yüksek hızlı tren raylarının uzunluğunda sadece Almanya, Japonya ve Çin gibi bu alanda lider ülkelerin değil, Türkiye’nin de gerisindeyiz. Rusya’da kişi başına düşen yüksek hızlı tren rayı uzunluğu 5 kilometreyken bu oran Türkiye’de 9 kilometre.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da enerji üretim tesislerinin ortalama kullanım sürelerinin aşırı uzunluğuna da dikkati çeken Oreşkin, “Rusya’da bu süre 34 yıl iken, ABD’de 30, Almanya’da 23, Türkiye’de 14 veya Çin’de ise 11 yıl.” dedi.

Oreşkin, Rusya’da altyapı yatırımlarının son yıllarda azalma eğiliminde olduğunu belirterek, “Söz konusu yatırımlar gayri safi milli hasılaya oranı şu anda yüzde 3 civarında. Bu rakam ekonomik büyümeye katkı sağlayamaz.” ifadelerini kullandı.

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