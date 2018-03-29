Başbakan Binali Yıldırım, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemelerin, 35 maddelik bir kanun olarak çıktığını ve yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “Bu esasen bu alanda bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisi. Şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var. Onu da yakın zamanda Meclis’e sunacağız” dedi.
29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Başbakan müjdeyi verdi! Bir kaç gün içinde...
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