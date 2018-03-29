Başbakan müjdeyi verdi! Bir kaç gün içinde...

Türkiye’de yatırım ortamını iyileştirmek için yeni bir paketin yolda olduğu bilgisini veren Başbakan Yıldırım, yatırımı ve istihdamı daha da artıracak yeni tedbirleri de yakında açıklayacaklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemelerin, 35 maddelik bir kanun olarak çıktığını ve yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “Bu esasen bu alanda bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisi. Şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var. Onu da yakın zamanda Meclis’e sunacağız” dedi.