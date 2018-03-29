Damat olarak ünlenmişti! İntihar etti

Damat adayı olarak katıldığı evlilik programları ile şöhreti yakalayan Caner Toygar, intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Toygar, intihar etmeden önce Instagram hesabından canlı yayın gerçekleştirdi ve "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum, saçma sapan bir şey yapmak istemiyordum ama artık dayanamıyorum" dedi. Ardından yayını sonlandıran Toygar, son olarak şu cümleyi paylaştı; "İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir."

Son sözü sevenlerinden helallik istemek olan Toygar'ın durumunu katıldığı programın sunucusu Esra Erol'un eşi Ali Özbir doğruladı. Özbir, Toygar'ın Beylikdüzü'nde bir hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.