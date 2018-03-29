Dün rekor kırmıştı! İşte dolarda son durum

Dolar kuru dün 4 lirayı görmesinin ardından yeni güne de bu seviyelerde başladı. Dolar/TL ilk işlemlerin ardından 4 liranın üzerinde seyrediyor.

Teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin daha sıkı denetimlere tabi olacağı endişelerinin küresel piyasalarda olumsuz havaya neden olmasıyla dolar/TL dün psikolojik direnç olan 4 seviyesinin üzerini gördü.

Aslında dolar, geçen hafta likit olmayan Asya piyasalarında 4 TL’nin üzerine çıkmış, fakat Türkiye piyasalarının açılmasıyla yeniden 3.96 seviyelerine inmişti. Ancak dün yaşanan küresel endişeler, gelişmekte olan ülkeler arasında en zayıf para birimlerinden biri olarak öne çıkan Türk Lirası’nı vurdu. Dolar bu defa likit piyasada 4 TL’yi aşarak 4.01 TL seviyesine ulaştı.

Bugüne bakıldığında ise doların 4 liranın üzerindeki seyrini devam ettirdiği görülüyor. Dolar/TL saat 07.20 itibariyle 4.0120 TL'den el değiştirirken, euro 4.9525 TL oldu.