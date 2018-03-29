Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonu yetkilileri bugün Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bir araya geliyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda, toplu sözleşmede karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak kararlar hem memurlar hem de emekliler tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi, toplantıda bayram ikramiyesi taleplerinin ele alınmasını ve karara bağlanmasını istiyor.
Eğer toplantıda anlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye alacak. Yılda 2 ikramiye milyonlara ek gelir yaratacak. Uygulama memur emeklileri için hayata geçirilirse, promosyonda olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayabilecek.
29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
- Başbakan Yıldırım açıkladı! Yerel seçimde ittifak olacak mı?Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldiLokantacının öğrencilere yazdığı not sosyal medyayı salladıPYD şoka girdi! Esed gözünü oraya diktiHainler bunu da yapmış! O binaya ilk kez girildiSıra Kara Şahinlerde! Motoru da yüzde 60 yerli olacakAfrin'de yaralanan asker şehit olduBinlerce çalışana müjde! O parayı iki kez alabilirsinizDün rekor kırmıştı! İşte dolarda son durumDamat olarak ünlenmişti! İntihar etti
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:20 Güneş 06:46 Öğle 13:15 İkindi 16:45 Akşam 19:32 Yatsı 20:53
- 17°C Adana
- 14°C Adıyaman
- 6°C Afyon
- 14°C Ağrı
- 10°C Amasya
- 8°C Ankara
- 12°C Antalya
- 14°C Artvin
- 10°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 114.129 -1.78
- Altın: 170,902 -0.73
- Dolar: 3,9998 0.53
- Euro: 4,9382 -0.03
Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi
Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonu yetkilileri bugün Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bir araya geliyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda, toplu sözleşmede karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak kararlar hem memurlar hem de emekliler tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi, toplantıda bayram ikramiyesi taleplerinin ele alınmasını ve karara bağlanmasını istiyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldiKamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı bugün yapılıyor. Memurlardan ve emeklilerden toplantı öncesi ‘Bayram ikramiyesi müjdesi bekliyoruz’ çağrısı geldi. Sonuç merakla bekleniyor.
Sıra Kara Şahinlerde! Motoru da yüzde 60 yerli olacakTUSAŞ Motor Sanayii tarafından yapılacak ve bu yıl 4 tanesi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne teslim edecek Kara Şahinlerin motorunun yüzde 60'ı yerli olacak.
Binlerce çalışana müjde! O parayı iki kez alabilirsinizHalen 8 Eylül 1999’dan önce ilk işe girişi olanlara 15 yıl ve 3600 gün koşuluyla tanınan, emekliliği ya da işten çıkarılmayı beklemeden kıdem tazminatı alma hakkının kapsamı genişliyor.
Dün rekor kırmıştı! İşte dolarda son durumDolar kuru dün 4 lirayı görmesinin ardından yeni güne de bu seviyelerde başladı. Dolar/TL ilk işlemlerin ardından 4 liranın üzerinde seyrediyor.
Rusya'dan açıklama! Türkiye'nin gerisindeyizRusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, yüksek hızlı tren raylarının uzunluğunda Türkiye'nin gerisinde olduklarını söyledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Lokantacının öğrencilere yazdığı not sosyal medyayı salladı
- Damat olarak ünlenmişti! İntihar etti
- Uzaya gitti, başka biri olarak döndü!
- İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi!
- Mekke'de Zemzem kuyusu projesi tamamlandı!
- Cenazesi hala bulunamadı! Şoke eden ihtimal
- Ünlü oyuncunun Çiftlik Bank pişmanlığı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması
- Tunceli’deki çatışmada dikkat çeken detay
- Aybüke öğretmeninin kanı yerde kalmadı!
- Tecavüz cinayetinde flaş gelişme!
- Stüdyoyu terk etti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.