Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi

Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonu yetkilileri bugün Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bir araya geliyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda, toplu sözleşmede karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak kararlar hem memurlar hem de emekliler tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi, toplantıda bayram ikramiyesi taleplerinin ele alınmasını ve karara bağlanmasını istiyor.



Eğer toplantıda anlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye alacak. Yılda 2 ikramiye milyonlara ek gelir yaratacak. Uygulama memur emeklileri için hayata geçirilirse, promosyonda olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayabilecek.