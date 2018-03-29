29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Başbakan Yıldırım açıkladı! Yerel seçimde ittifak olacak mı?

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Başbakan Yıldırım açıkladı! Yerel seçimde ittifak olacak mı?
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'e gitmeden önce Havalimanında açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yıldırım açıkladı! Yerel seçimde ittifak olacak mı? Başbakan Yıldırım açıkladı! Yerel seçimde ittifak olacak mı? Başbakan Yıldırım açıkladı! Yerel seçimde ittifak olacak mı?

Başbakan Yıldırım, terör örgütü PYD/YPG öncülüğünde Rakka'da kurulan Suriye Gelecek Partisi için "Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye’de başka, Irak’ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar ama üzerlerindeki postu kaldırınca kim oldukları ortaya çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Balkanların istikrarı ve huzuru için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Balkanlarda yaşayan bütün ülkelerin refahı için, Balkanlar ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir vesile olmuş olacak.

Başbakan Yıldırım MGK bildirisinde geçen proje terör örgütü ifadesi ile ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi. 

MGK bildirisindeki 'proje örgüt' ifadesi

Bu örgütler proje örgütleridir. Kendi iradeleri ile ortaya çıkmayan örgütlerdir. Bu örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amaçlı geliştirilmiş örgütlerdir. Biz bunlara bazen taşeron örgütler diyoruz. Proje terör örgüt ifadesi taşeron örgütler için kullanıldı. Bu tabir MGK bildirisinde yer aldı. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Hedefleri Türkiye Cumhuriyeti. Terör örgütlerine gereken cevabı veriyoruz. Terör örgütü devamlı isim değiştirerek ayakta kalma gayreti içerisindedir. 

Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin destek açıklaması

Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini söyledik. Suriye'de başka, Irak'ta başka isimle karşılaşıyoruz. Üzerlerindeki postu kaldırdığınızda kim olduklarını biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandıramazlar. Bizi kandıramazlar. Bunlardan ciddi şekilde zarar gördük.

Yerel seçimde ittifak olur mu?

Yakın zamanda Meclis'ten geçen MHP ile AK Parti'nin müşterek verdiği teklifte milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerine imkam sağlayan kanun çıktı. Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok.

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