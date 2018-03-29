29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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2017 büyüme rakamları açıklandı

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2017 büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyüdü.
2017 büyüme rakamları açıklandı 2017 büyüme rakamları açıklandı 2017 büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Aynı yılın 4'üncü çeyrek büyüme oranı ise yüzde 7.3 oldu. Beklentiler, dördüncü çeyrekte yüzde 7, yılın tümünde ise yüzde 7.2 büyüme gerçekleşmesi şeklindeydi.

Türkiye ekonomisi bu büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında yüzde 8.4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu.  

Türkiye ekonomisi geçen yıl ekonomide yaşanan yavaşlama sonrası hükümetin sağladığı başta KGF olmak üzere istihdam ve vergi teşviklerinin desteğiyle iç talep öncülüğünde birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4, üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüdü.

Ekonomik büyüme 2016 dördüncü çeyrekte ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2017 için daha önce yüzde 4.4 olan büyüme öngörüsü eylül sonunda yapılan revizyonla yüzde 5.5’e yükseltildi.

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