Bakan müjdeyi verdi! Bugünden itibaren başlıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya sağlık personeli alınacağını söyleyerek çeşitli açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün itibarıyla 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hükümet olarak çalışan, emekli, işçilerin refah seviyesinin gelirlerinin artırılması konusunda bugüne kadar önemli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Ağbal, "Memur, işçi, emeklinin eline geçen net maaşı, enflasyonla, başka şeylerle mukayese edin, 2002'nin çok üzerindedir. Hükümet olarak bir taraftan ekonomiyi büyüttük bir taraftan da tüm sosyal kesimlerin refahını artıracak adımlar attık." diye konuştu.

2018 KAMUYA SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş geldiğini aktararak, "Bugün itibarıyla 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız. Bugün itibariyle 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak." açıklamasını yaptı.