29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Tecavüzcüleri çırılçıplak sokakta gezdirdiler!

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Tecavüzcüleri çırılçıplak sokakta gezdirdiler!
Hindistan, 17 yaşındaki genç kıza tecavüz olayıyla çalkalanıyor. Genç kıza tecavüz edenler, ailenin de yardımıyla yakalandı. Tecavüz sanığı 2 kişi kadınlar tarafından sokak ortasında çırılçıplak bir şekilde gezdirilerek, teşhir edildi.
Tecavüzcüleri çırılçıplak sokakta gezdirdiler! Tecavüzcüleri çırılçıplak sokakta gezdirdiler! Tecavüzcüleri çırılçıplak sokakta gezdirdiler!

Olay, Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde meydana geldi. Dailymail'in haberine göre 17 yaşındaki bir kız, sosyal medyada arkadaşlık kurduktan sonra erkeklerden biriyle çıkmaya karar verdiğini, ancak üç arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Tecavüzden sonra ertesi sabah polise giden genç kız, tecavüzcüleri hakkında bilgi vererek şikayetçi oldu. Polis hala 20 yaşlarında olduğuna inanılan diğer iki şüpheliyi arıyor.

ÖNCE ÇIPLAK DOLAŞTIRDILAR SONRA DARP ETTİLER

Arunachal Pradesh eyaletindeki öfkeli köylüler ise yakaladıkları 2 kişiyi sokak ortasında cezalandırdı. Köylüler, önce onları çırılçıplak bir şekilde soydu, sonra ise darp etti.

Hızlarını alamayan köylüler tecavüzcüleri sokakta gezdirerek cezalandırdılar. Polis müfettişi General Neihlaia, "mağdurun akrabaları ve komşuları suçlanan iki kişiyi yakaladı ve onları polise teslim ettiler" dedi.

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