Trabzon'da büyük artış! dünyanın yarısına...

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentten yılın iki aylık döneminde 81 ülkeye 102 bin 925 tonluk ihracat karşılığında 185 milyon 671 bin 331 dolarlık gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde İtalya, Rusya, Almanya, Fransa ve Polonya, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke oldu.

Bu dönemde İtalya'ya 26 milyon 443 bin 348, Rusya'ya 23 milyon 832 bin 291, Almanya'ya 18 milyon 750 bin 627, Fransa'ya 18 milyon 670 bin 377 ve Polonya'ya da 14 milyon 380 bin 154 dolarlık ihracat yapıldı.

Trabzon'dan yılın ocak-şubat döneminde, geçen yıl ihracat yapılmayan Fas, Katar, Yemen, Türkmenistan, Malavi, Ürdün, Arnavutluk, Hindistan, Uganda, Ekvator Ginesi, Filipinler, Malta, Uruguay ve Bangladeş gibi ülkelere de ihracat gerçekleştirildi.

"İhracat yapılan ülke sayısı her geçen gün artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un Türkiye'nin önde gelen ihracatçı illeri arasında yer aldığını ve sıralamasını her geçen gün yükselttiğini söyledi.

Kentin ihracat yapılan ülke sayısını her geçen gün artırdığına dikkati çeken Gürdoğan, Trabzon'un dünyanın yarısına ihracat yapar duruma geldiğini ifade etti.

Gürdoğan, Trabzon'dan yılın iki aylık döneminde 81 ülkeye ihracat yapıldığını anımsatarak, "Avrupa Birliği ülkelerine Trabzon'dan ağırlıklı olarak fındık, su ürünleri ve yaş meyve sebze ihracatı yapıldı. Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın tamamına yakınını yaş meyve sebze oluşturdu." diye konuştu.

"İhracat potansiyelimizin daha da artacağına inanıyoruz"

Türkiye'den yapılan ihracatta da Trabzon'un 16'ncı sırada yer aldığına işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Trabzon, Karadeniz'in de en fazla ihracat gerçekleştiren ili oldu. Bölge ihracatının da tek başına 3'te biri Trabzon tarafından gerçekleştirilmekte. Trabzon'dan ihracat yapılan ülke sayısı her geçen gün gelişerek artmakta ve bu performansı ile Trabzon, ihracatta ön sıralarda yer almakta."

Gürdoğan, Trabzon'un fındık ihracatında da ön planda olduğunu belirterek, Türkiye geneli en fazla fındık ve yaş meyve sebze ihraç eden il olması yanında Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine balık ve su ürünleri ihracatıyla da ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

Gürdoğan, ihracat potansiyelinin daha da artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.