BMW'nin elektrikli yeni üyesi: İ4

Geleceğin otomobillerinde elektriklimotor teknolojisini sıkça göreceğiz. Hem çevreye olan zarardan dolayı hem de doğal kaynakların giderek azalması otomotiv şirketlerini elektirkli motorlara yönlendiriyor.BWM' de elektrikli modellerini bu nedenle arttırmayı planlıyor. i4 modeli de bu planın içinde yer alan modellerden birisi.

2017' de Frankfurt Oomobil Fuarı'nda iVision Dynamics konseptini tanıtan BMW, bu konseptinden yola çıkarak yeni bir model ürecek.i3 ile i8 modelleri arasında sedan olarak konumlandırılacak olan yeni i4, 2020' ye kadar yollara çıkmış olacak.

Yeni elektrikli model, full batarya ile 550 km ile 700 km arasında yol gidebilecek.

Ön bölümde şed şerit farlara, yatay arka lambalara ve dikey böbrek ızgaralarına sahip olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni model 2020 yılında showroomlardaki yerini alacak.Lityum iyon pillerin kullanılacağı modelde , tüm motor çeşitlerinin kullanılabileceği bir platform kullanılacak