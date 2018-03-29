Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın yükselişini sürdürüyor! 29 Mart Perşembe bugün çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları bugün yine yükselişte.

29 Mart Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altında yükseliş sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 162-163 lira arasında değişen fiyatıyla yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise altının gramı kaç lira? İşte 29.3.2018 güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

171,22 liradan alınırken, 171,27 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 274,28 liradan alınırken 280,49 liradan satılıyor. Yarım altın da 546,86’dan alınırken 560,97 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1138,00 liradan alınıp 1150,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2742,85 liradan alınırken 2785,99 liradan satılıyor.