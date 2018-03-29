Yaşlı ve engellilere milyarlarca liralık destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaşlı ve engellisine bakan vatandaşlar için verilen "Evde Bakım Yardımları" ile muhtaç ve kimsesiz yaşlılara sağlanan maaş uygulaması kapsamında, geçen yıl toplam 7 milyar 486 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi.

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı, 2016 sonu itibarıyla yüzde 8,3 iken, bu oranın 2018 sonunda yüzde 8,7'ye, 2023'te yüzde 10,2'ye ve 2050 yılında da yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.

Yaşlı nüfusundaki artış tahminlerini dikkate alarak yeni projeksiyonlar oluşturan ve yaşlıların "aktif yaşlanma" politikası ile daha iyi yaşam koşullarında hayatlarını sürdürmesini hedefleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şu ana kadar yüz binlerce yaşlı ve engelli için milyarlarca liralık destek sağladı.

Destekler, sadece yaşlı ve engellilere değil onlara bakım sağlayan yakınları için de umut oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlığın, yaşlılar ve engelli durumda olan vatandaşlar için bu kapsamda sağladığı en önemli desteklerden biri olan "Evde Bakım Yardımları" ve 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaşlılara yaptığı maaş ödemelerinin toplam miktarı, 2017 yılı sonu itibarıyla 7 milyar 486 milyon lira olarak gerçekleşti.



Bakanlıkça, ailelerinin yanında desteklenemeyen yaşlı vatandaşlara ev ortamında, sosyal çevreden soyutlanmadan bakım desteği sağlanması amacıyla hayata geçirilen Yaşlı Yaşam Evleri'nin sayısı da her geçen gün artıyor.

2012'de pilot uygulama olarak başlatılan "Yaşlı Yaşam Evleri" uygulamasında, Türkiye genelinde, 179 kapasite ile çalışan 47 ev bulunuyor. Nezih bir sitede, konforlu bir dairede, dört beş kişinin, konusunda uzman bir bakım elemanıyla birlikte yaşadığı Yaşlı Yaşam Evleri'nde 164 yaşlıya hizmet veriliyor.

Bakanlık, 2014'te kapsamı genişletilen "ücretsiz seyahat" uygulaması kapsamında da engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine aylık gelir desteği ödemesi yapıyor.

Geçen yıl bu kapsamda ayda yaklaşık 13 bin araç için toplam 112 milyon 500 bin liralık ödeme gerçekleştirildi.