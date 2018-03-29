HDP'den Kılıçdaroğlu'na ittifak mesajı!

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gireceğiz ve kendi listelerimizle milletvekilliği seçimlerinde yer alacağız." dedi.

Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak açıklamalarını anımsatması üzerine Paylan, kendi adaylarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gireceklerini ve milletvekilliği seçimlerine de kendi listeleriyle yer alacaklarını vurguladı.

- "Kendi adayımızın başarısına kilitlenmiş durumdayız"

Paylan, şöyle devam etti:

"Kendi adayımızın, Türkiye'de demokrasi, insan hakları konusunda amasız, fakatsız eşitlik talebiyle yükseltebilen tek aday olacağını düşünüyoruz. Şu anda kendi adayımızın başarısı konusuna kilitlenmiş durumdayız. Bu konuda hazırlıklarımız var. Mecliste de milletvekilliklerimiz düşürüldü ama biz 59 gidip 159 milletvekili ile geleceğiz. Bu iddiadayız. Cumhurbaşkanı adayımızın da iddialı bir aday olacağını ve onun öncelikle ikinci tura kalması için elimizden geleni yapacağımızı söylüyoruz.

Bu konuda da elbette ki muhalefet partilerinin dirsek temasına ihtiyaçları vardır. Temel ilkeler doğrultusunda birbirleriyle konuşmak, ikinci turda yer alabilecek adayın bu faşist koalisyona, ittifaka karşı başarılı olması ve Türkiye'nin tekrar demokrasiye taşınması için dirsek temasına ihtiyaç vardır. Bu dirsek temasının da önümüzdeki günlerde, aylarda olacağını düşünüyorum."