TÜBİTAK'tan yine Türkiye'de bir ilk!

TÜBİTAK, blokzincir teknolojisiüzerine yürüttüğü çalışmaları dünyaya taşıyor. Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından organize edilen 1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı, 2-3 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleşecek.

Çalıştayda blokzincir teknolojilerinin kamu ve özel kurumlara uyarlanması ve gerçek hayattaki uygulamalarıyla yasalardaki düzenlemeleri, ekonomide ve finansal süreçlerde akıllı kontratların kullanımı ve kripto paraların güvenliği gibi konular değerlendirilecek.



TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 2017 yılında kurulan Blokzincir Araştırma Laboratuvarı’nın başlıca faaliyetleri arasında, kamu ve özel kurum/kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik, blokzincir teknolojilerinin altyapısının oluşturulması, kurulumu, kripto paraların güvenlik ve mahremiyet analizi, iş modelleri, finans ve kitle fonlama yaklaşımları yer alıyor.



Blokzincir adeta bir devrim niteliğinde ve kişi, kurum ve ürünü etkileyecek. Gelecek nesillerde veritabanı olarak blokzincire geçileceğinden ülkelerin de bu teknoloji çerçevesinde çalışma yapması gerekecek.



BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ HAYATIMIZA NELER GETİRECEK?



Blokzincir teknolojisi, tek merkeze dayalı güven sistemi içerisindeki merkezi yapıyı dağıtarak sistemin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Ayrıca bu teknoloji internet ortamında veri transferi sağlayan değerli varlıkların transferini de sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Adeta tek bir merkezi olmayan bir şifreleme kayıt defteri gibi çalışan blok zinciri teknolojisi sayesinde kullanıcıların yaptıkları işlemlerinde “hack” ile karşılaşması çok daha zor olacak. Ayrıca sistem ile de internet üzerinden yapılan pek çok işleme de büyük kolaylıklar getirecek. Bu teknoloji ilk etapta kripto paralarla gündeme gelse de, zamanla sağlık, eğitim, lojistik, finans ve hatta savunma sektörlerini bile etkileyecek, zamanla aracılar ortadan kalkacak, kıymetli varlıklar artık aracısız saniyeler içinde el değiştirebilecek.



ÇALIŞTAY TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK



TÜBİTAK BİLGEM blokzincir teknolojisini araştırmak için kurduğu Blokzincir Araştırma Laboratuvarı'nın çalışmaları çerçevesinde bu konuyu yakından takip ediyor. Ayrıca TÜBİTAK bu konuda kısa zaman içerisinde kamu/özel kurumlar ve akademi dünyasından birçok isimle de iş birliği yaparak çalışmalarını genişletti.



2-3 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek olan çalıştay, Türkiye’de blokzincir teknolojisi üzerine yapılacak ilk çalıştay olma özelliği taşıyor. 1.Ulusal Blokzincir Çalıştayı ile ilgili ayrıntılı bilgiler http://blokzincir.tubitak.gov.tr adresinde yer alıyor.