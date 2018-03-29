29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:20Güneş 06:46Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:32Yatsı 20:53
    • 20°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 114.844 0.63
  • Altın: 168,698 -1.25
  • Dolar: 3,9663 -0.84
  • Euro: 4,8861 -1.06

Alman şirket Türkiye'deki varlıklarını satıyor!

»
Alman şirket Türkiye'deki varlıklarını satıyor!
Ewe'nin Bursagaz ve Kayserigaz'daki hisselerini satmayı planladığı belirtildi. Potansiyel alıcılarla görüşen şirket danışmanlık için Barclays's yetki verdi
Alman şirket Türkiye'deki varlıklarını satıyor! Alman şirket Türkiye'deki varlıklarını satıyor! Alman şirket Türkiye'deki varlıklarını satıyor!

Alman EWE AG şirketi, Bloomberg’e bilgi veren 5 kaynağa göre Türkiye varlıklarını satmak için potansiyel yatırımcılarla görüşüyor.

Kaynaklara göre EWE, satış işlemlerine danışmanlık yapması için Barclays’i tutarken; ilk temasın sağlandığı şirketler arasında Aygaz A.Ş., Kolin Grubu, Aksa Doğazgaz A.Ş. de var. Bir kaynak görüşmelerin bu ayın başlarında başladığını söyledi.

EWE, doğalgaz dağıtım operasyonları yapan Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 80 oranında hisseye sahip. Kaynaklar, şirketin ayrıca toptan gaz satışı ve güneş enerjisi alanındaki varlıklarını da satabileceğini söyledi.

EWE, Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 10 payı bulunan Çalık Enerji A.Ş. ile ortak durumda. İki şirkette kalan yüzde 10 hisseler ise belediyelere ait.

EWE, Aksa Doğalgaz, Aygaz, Barclays ve Kolin konuya ilişkin yorum yapmadı.

Almanya’da enerji alanında faaliyet gösteren EWE, Reuters’ın 22 Şubat tarihli haberine göre Almanya’daki ana şirkette yüzde 26 hissesini satmak için Goldman Sachs’ı danışman olarak tuttu. Aynı haberde şirketin bu satıştan en az 1,9 milyar dolar kazanabileceği belirtilirken; Macquarie Group Ltd., Royal Dutch Shell Plc ve Allianz Capital Partners’ın hisselerle ilgilendiği kaydedilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alman şirket Türkiye'deki varlıklarını satıyor!Alman şirket Türkiye'deki varlıklarını satıyor!Ewe'nin Bursagaz ve Kayserigaz'daki hisselerini satmayı planladığı belirtildi. Potansiyel alıcılarla görüşen şirket danışmanlık için Barclays's yetki verdi
Yaşlı ve engellilere milyarlarca liralık destekYaşlı ve engellilere milyarlarca liralık destekAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaşlı ve engellisine bakan vatandaşlar için verilen "Evde Bakım Yardımları" ile muhtaç ve kimsesiz yaşlılara sağlanan maaş uygulaması kapsamında, geçen yıl toplam 7 milyar 486 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi.
Bakan Zeybekci, büyüme rakamlarını değerlendirdiBakan Zeybekci, büyüme rakamlarını değerlendirdiEkonomi Bakanı Zeybekci, büyüme rakamları ile ilgili, “Türkiye ekonomisi geçen yılın tamamında yüzde 7,4 büyümüş ve böylece dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G-20 ekonomileri içinde birinci sırada yer almıştır” dedi.
Bakan müjdeyi verdi! Bugünden itibaren başlıyorBakan müjdeyi verdi! Bugünden itibaren başlıyorMaliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya sağlık personeli alınacağını söyleyerek çeşitli açıklamalarda bulundu.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın yükselişini sürdürüyor! 29 Mart Perşembe bugün çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları bugün yine yükselişte.
BMW'nin elektrikli yeni üyesi: İ4BMW'nin elektrikli yeni üyesi: İ4BMW, elektrikli ailesine yeni bir model daha ekliyor.
  • Trabzon'da büyük artış! dünyanın yarısına...29 Mart 2018 Perşembe 11:12
  • Türkiye'nin ilk yerli karanfili tescillendi29 Mart 2018 Perşembe 11:11
  • 2017 büyüme rakamları açıklandı29 Mart 2018 Perşembe 10:06
  • Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi29 Mart 2018 Perşembe 09:37
  • Sıra Kara Şahinlerde! Motoru da yüzde 60 yerli olacak29 Mart 2018 Perşembe 08:45
  • Binlerce çalışana müjde! O parayı iki kez alabilirsiniz29 Mart 2018 Perşembe 08:30
  • Dün rekor kırmıştı! İşte dolarda son durum29 Mart 2018 Perşembe 08:20
  • Rusya'dan açıklama! Türkiye'nin gerisindeyiz29 Mart 2018 Perşembe 08:07
  • Ette büyük oyun! 10 lira zamlandı29 Mart 2018 Perşembe 07:30
  • Çalışanlar dikkat! İstifa eden de kıdem tazminatı alacak29 Mart 2018 Perşembe 07:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri