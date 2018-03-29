30 Mart 2018 Cuma11 Recep 1439
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Mahmud Osman'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

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Mahmud Osman'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
İsmailağa Cemaati'nin Esenyurt'taki bir yurdunda hafızlık eğitimi alan 12 yaşındaki Mahmud Osman Kamış'ın vefatıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Mahmud Osman'ın vefatına beyin tümörünün sebep olduğu öğrenildi.
Mahmud Osman'ın ölüm sebebi ortaya çıktı Mahmud Osman'ın ölüm sebebi ortaya çıktı Mahmud Osman'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'taki Kur'an kursuna ait yurtta yatılı olarak eğitim gören Mahmut Osman Kamış, 26 Mart 2018 tarihinde gece saatlerinde fenalık geçirdi.

AMBULANSTA VEFAT ETTİ

Yurt görevlileri tarafından Mahmud Osman'a ilk müdahale yapıldı ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Edinilen bilgiye göre; gece saat 03:00'te 112'ye ait ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan öğrenci, ambulansın içinde vefat etti.

SAVCININ TALİMATIYLA ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Olayın ardından konu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na aktarıldı ve buradan gelen talimatla Mahmud Osman'ın cenazesi adli tıpa gönderildi.

BEYİN TÜMÖRÜ VARDI

İnceleme sonucu, minik Mahmud Osman'ın daha önceden beyin tümörü hastalığının bulunduğu ve bu hastalığa bağlı olarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Yine inceleme sonucuna göre; bazı yayın organların iddia edildiği gibi Mahmud Osman'ın vücudunda herhangi bir dış müdahaleyi gösterecek iz ve emareye rastlanılmadığı, bu haliyle normal ölüm olarak değerlendirildiği ifade edildi.

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