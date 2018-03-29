30 Mart 2018 Cuma11 Recep 1439
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Fransız medyasından şok Münbiç iddiası! Asker gönderiyorlar

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Fransız basınında yer alan habere göre, Fransa Münbiç'e asker gönderecek.
Fransız medyasından şok Münbiç iddiası! Asker gönderiyorlar
Fransız medyasından şok Münbiç iddiası! Asker gönderiyorlar Fransız medyasından şok Münbiç iddiası! Asker gönderiyorlar Fransız medyasından şok Münbiç iddiası! Asker gönderiyorlar

Le Figaro'da yer alan habere göre, Fransa ve ABD YPG'ye destek konusunda anlaştı. Fransa, Türkiye'nin Suriye'de daha fazla ilerlememesi amacıyla YPG'ye destek için Münbiç'e asker gönderiyor.

Yine habere göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatmak için yetkilendirildi.

ABD SURİYE'DEKİ ROLÜNÜ FRANSA'YA MI DEVREDİYOR?

Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" açıklaması göz önünde bulundurulduğunda, Fransa'nın bu kararı "ABD Suriye'deki rolünü Fransa'ya mı devrediyor?"yorumlarına sebep oldu.

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