30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Almanlardan Türkiye itirafı! Hepsi boşa çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Türkiye'nin büyüme rakamları Alman medyasında geniş yer buldu.
Almanlardan Türkiye itirafı! Hepsi boşa çıktı
Almanlardan Türkiye itirafı! Hepsi boşa çıktı Almanlardan Türkiye itirafı! Hepsi boşa çıktı Almanlardan Türkiye itirafı! Hepsi boşa çıktı

2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış gösterdi. Türkiye'nin büyümesini Spiegel Online haber sitesi "Türkiye büyümede Çin'i de geçti" başlığıyla duyururken, haberin devamında"Türkiye'de darbe teşebbüsü olmasını ve batı ülkeleriyle yaşanan siyası gerginliğe rağmen Türk ekonomisi etkilenmedi ve büyümeye devam etti. Öyle ki Çin 6,9 büyürken Türkiye 7,4 ile büyümede ilk sıraya yükseldi. Almanya' ise ancak 2,2 büyüyebildi" dedi.

n-tv Online haber sitesi ise Türkiye'nin büyümesini "Türkiye güçlü bir şekilde büyüme yaşıyor" başlığıyla okuyucularına duyururken, haberin devamında son dört yıl olduğu gibi bu yılda büyümeye devam etti. Büyümenin iç talepten kaynaklandığı yorumu yapılan haberde 2018 yılında 5,5 büyümeden daha yüksek olması beklendiğine dikkat çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamları ekonomistlerin tahminleri boşa çıkardığına değinildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi Türkiye'nin Suriye'deki savaşa liderlik yapmasına, darbe girişiminde bulunulmasına rağmen yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme göstermesi yaşanılanlardan etkilenmemesi beklenilen büyüme rakamlarından daha fazla çıkması neticesinde Almanya, Fransa, ABD hatta Çin'i bile geçtiğine dikkat çekildi.

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