30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Bakan açıkladı! Türkiye Nuh'un gemisini kuruyor

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Türkiye, alternatif tıpta başlattığı yeni hamle doğrultusunda bu alana hammadde oluşturan tıbbi aromatik bitkiler konusunda atağa geçti.
Bakan açıkladı! Türkiye Nuh'un gemisini kuruyor
Bakan açıkladı! Türkiye Nuh'un gemisini kuruyor Bakan açıkladı! Türkiye Nuh'un gemisini kuruyor Bakan açıkladı! Türkiye Nuh'un gemisini kuruyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sağlık, ilaç ve kozmetik sanayiinde tıbbi aromatik ham maddenin ithal edilmesi yerine Türkiye’de üretilmesi için özel sektörün teşvik edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Eroğlu, TBMM’deki sohbetinde Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik, flora ve faunanın Kıta Avrupası’ndan daha zengin olduğunu kaydetti. Eroğlu, “Bizde yaklaşık 12 bin 500 adet bitki türü var, bunun 3 bin 650’si endemik yani sadece Türkiye’de olup başka yerde olmayan bitkiler. Bunların pek çoğu da ‘şifalı bitki’ dediğimiz tıbbi bitkiler” dedi.

Biyolojik zenginliği değerlendirmek için ilk önce, “Tıbbi Aromatik Bitkiler (TAB) Merkezi” kurduklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

“Bu merkezde, üniversitelerimizle birlikte, her türlü laboratuvar imkânları mevcut. Tıbbi aromatik bitkilerin yüzde 80’i ormanlarda ama tarım dışı alanlarda, tarım alanlarında da var. Dolayısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, tıbbi olduğu için Sağlık Bakanlığı’nı yani şu anda üç bakanlığı ilgilendiren bir konu. Bu yüzden biz özellikle üç bakanlık, harekete geçtik.”

İŞTE KRİTİK KARARLAR...

Eroğlu, üç bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda tıbbi aromatik bitkiler konusunda alınan kararları şöyle özetledi:

“Öncelikle halk sağlığı ve tüketici güvenliği ele alındı ve gruplar oluşturuldu. İkincisi üretim. Standartlar, üretim standartları. Üçüncüsü mevzuat ve ruhsatlandırma. Çünkü ruhsatlandırmada iki yol tercih ediliyor: Birinci yol, gıda takviyesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir gıda takviyesi ruhsatı veriyor ama biz Sağlık Bakanlığı’nda da özellikle ruhsatlandırma işlemlerinin çok daha kolaylaştırılması konusunda, hatta alınan ücretlerin azaltılarak en azından tıbbi ilaçların bir an önce hayata geçmesi açısından bir çalışma yapılmasını talep etmiştik, bu konuda da güzel bir çalışma yapıldı. Uzak Doğu’da çok büyük potansiyel var, pazarlama da var. Biz Uzak Doğu’yla, ulusal ve uluslararası iş birliği yapmamız lazım. Projelendirme yapıp, bilhassa ilaç üretimi, bunun sağlıkta kullanılması ve kozmetik sanayisinde dışarıdan ithal etmek yerine Türkiye’de üretilmesi şeklinde bir çalışma yapmak için özel sektörün de teşvik edilmesi konusunda karar alındı.”

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Eroğlu, dünyada tıbbi aromatik bitkiler konusunda 115 milyar dolarlık bir pazar olduğunu belirtirken, “Şu ana kadar ne kadar ihracat yapıyoruz? Şu ana kadar büyük gayretlerle yapabildiğimiz tıbbi aromatik bitkilerin ihracatı 600 milyon dolarcık. 2023’e kadar 5 milyar dolarlık bir ihracat hedefi ortaya koyduk, bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu. 

Eroğlu, “Nuh’un Gemisi” adıyla büyük bir veri tabanı programı hazırlandığını dile getirerek,“Nuh’un gemisi. Türkiye’deki bütün biyolojik çeşitliliği kaydediyoruz her şeyiyle beraber, şu ana kadar da 1 milyon 250 bin tane kayıt yapıldı. Pek çok ilde, illerin yüzde 80’inde bitti, önümüzdeki yıl sonuna kadar bütün Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği taranacak ve bu da kayıt altına alınacak” dedi.

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