30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Günaydın: Burdur Şeker Fabrikasına talibiz

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Hükümetin zarar ettiği gerekçesiyle özelleştirme kararı aldığı Türkiye'deki 14 şeker fabrikasından bir tanesi Burdur Şeker Fabrikası. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın fabrikaya talip olduklarını açıkladı.
Günaydın: Burdur Şeker Fabrikasına talibiz
Günaydın: Burdur Şeker Fabrikasına talibiz Günaydın: Burdur Şeker Fabrikasına talibiz Günaydın: Burdur Şeker Fabrikasına talibiz

Günaydın, "Burdur Şeker Fabrikasının ihalesine katılıp Atatürk'ümüzün kurduğu fabrikaların nasıl ileriye götürüldüğünü göstermek istiyoruz" dedi.

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın'dan şok bir çıkış bir geldi. Günaydın, özelleştirilmesi düşünülen 14 şeker fabrikasından bir tanesi olan Burdur Şeker Fabrikasının 18 Nisan'da gerçekleştirilecek ihalesine belediyenin BELMAŞ şirketi aracılığı ile katılacaklarını açıkladı.

"BİZ TECRÜBELİYİZ" 

Isparta Belediyesi'nin hali hazırda çalışan fabrikaları ile devlet sektöründe fabrikaların nasıl işletileceği konusunda tecrübe sahibi olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Biz zirveye çıkmış bir belediyeyiz. Şimdi bu tecrübelerimize dayanarak Burdur Şeker Fabrikası'nın ihalesine belediye olarak BELMAŞ şirketimizle katılacağız. 18 Nisan tarihindeki ihaleye hazırlandık ve Burdur Şeker Fabrikasını satın almak istiyoruz" dedi.

"FABRİKAYI ARAZİSİ İÇİN ALMAYACAĞIZ" 

İhaleyi kazanmaları halinde fabrikanın teknolojisini yenileyerek ihracata yönelik bir sistem kurup pancar üreticisini koruyacaklarını da söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, "Bir çok şeker fabrikamızın binlerce dönümlük arazileri var. İhaleye sırf bu arazilere emlak yatırımı yapmak için girenler var. Biz emlak için almıyoruz. Hatta fabrikanın boş arazilerine yeni fabrikalar kurmak istiyoruz. Hazırlıklıyız, zindeyiz, genciz ve çalışkanız.Burdur Şeker Fabrikasını almamız halinde bütün Burdur ile çevrenin pancar üreticilerini de koruyarak hizmet ve ihracat ağırlığında burayı işletmek istiyoruz. Belediyemizin hali hazırda çalışan fabrikalarında edindiğimiz tecrübeyi alacağımız fabrika üzerinde uygulayıp, teknolojisini yenileyerek, üretimini artırarak ihracata yönelik bir sistem kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Günaydın şunları kaydetti: "Burdur Şeker Fabrikasının ihalesine katılıp Atatürk'ümüzün kurduğu fabrikaların nasıl ileriye götürüldüğünü göstermek istiyoruz. İnşallah ihale bizde kalır. Fabrikayı almak için de büyük efor sarf edeceğiz.Isparta Belediyesi olarak kendi fabrikalarımızda özel sektöründe üstünde bir mantıkla hareket ederek devlet sektörünün de para kazanabileceğini gördük. Aynı sistemi Burdur Şeker Fabrikasında da uygulayarak tüm Türkiye'ye bunu gösterme umudumuz da var." 

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