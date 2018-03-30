30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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BDDK affetmedi! Bankalara ceza yağdı

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Sağır ve dilsiz 160 vatandaşın 10 farklı bankadan kredi çektirilerek dolandırılmasıyla ilgili BDDK da harekete geçti. Kredi hareketlerini inceleyen kurum, aykırılıklar üzerine 10 bankaya idari para cezası kesti.
BDDK affetmedi! Bankalara ceza yağdı
BDDK affetmedi! Bankalara ceza yağdı BDDK affetmedi! Bankalara ceza yağdı BDDK affetmedi! Bankalara ceza yağdı

Şüphelilerin, mağdurlara aynı gün 10’ar dakika arayla 10 farklı bankadan kredi çektirdikleri ortaya çıktı.

Ankara’da kooperatif kurmak bahanesiyle bankalardan kredi çektirdikleri işitme engellileri dolandıran çete çökertildi. Ankara Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, mağdurların konuya ilişkin suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Savcılığın talimatıyla şüpheliler 6 ay boyunca teknik takibe alındı. Şüphelilerden çete lideri olduğu belirtilen İrfan Aşıkoğlu’nun dolandırıcılık olayıyla ilgili bir televizyon programına çıkması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

7’Sİ TUTUKLANDI

Savcılığın mahkemeye sevk ettiği şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol uygulandı. Aşıkoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilere, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma, zimmet ve tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltiliyor.

AYNI GÜN 10 BANKA DOLAŞTIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurlara aynı gün 10’ar dakika arayla 10 farklı bankadan 50 ila 100 bin lira arasında kredi çektirdiği belirlendi. Her bir kişinin bankadan çekebileceği belli miktarda kredi bulunuyor. Bu durum tüm bankalar için geçerli. Ancak dolandırıcıların, bankacılık sistemine yakalanmamak ve diğer bankalara gittiklerinde sistemde başka bir bankadan kredi kullandığının görülmesinin önüne geçmek için böyle bir yol izlediği anlaşıldı. Şüphelilerin bu şekilde 162 sağır ve dilsiz vatandaşı yaklaşık 15 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasını yürüttüğü olayda, 162 işitme engelli vatandaş, ev sahibi olma vaadiyle kandırıldı. Aşıkoğlu Grup isimli bir inşaat şirketi tarafından, beş ayrı bankadan aynı gün içinde 50-100 bin TL arasında değişen miktarlarda kredi çektirilen engelli vatandaşlardan bu şekilde toplam 11 Milyon lira dolandırıldı. İşitme engelli vatandaşların söz konusu şirketin yetkililerince Ankara’da hep aynı bankaların belirli şubelerine götürüldükleri ve burada kolayca kredi çektirildikleri soruşturma dosyasına girdi.

BDDK kredi veren bankaları affetmedi

Sahtekarların asgari ücret alan vatandaşları banka banka dolaştırıp kredi çektirmesi ve dolandırması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu (BDDK) harekete geçirdi. Kredi hareketlerini tek tek inceleyen Kurum, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 5464 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na aykırılık tespit ederek, 10 bankaya idari para cezası kesti. BDDK tarafından işitme engelli vatandaşların avukatlarına verilen bilgilendirme yazısında ceza miktarı ve ceza kesilen bankaların isimleri açıklanmadı. İşitme engelli vatandaşların avukatlarının yaptığı müracaat sonucu başlatılan incelemeye 25 Ocak 2017 tarihinde yanıt veren BDDK, “Kurumumuza intikal eden ve engelli müvekkillerinizle muhtelif bankalar arasında gerçekleştirildiği anlaşılan bankacılık işlemlerine yönelik şikayetiniz kurumumuz meslek personeli tarafından incelenmiş olup, konuya ilişkin hazırlanan denetim raporundaki bulguların değerlendirildiği BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve anılan Kanunun alt düzenlemelerine aykırılık teşkil eden uygulamaları nedeniyle toplam 10 adet bankaya 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörülen idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

YENİ ŞAFAK

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