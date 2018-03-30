30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Türkiye onu konuşuyor! Hikayesi içinizi acıtacak

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Türkiye onu konuşuyor! Hikayesi içinizi acıtacak
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı'nın hikayesi içinizi acıtacak.
Türkiye onu konuşuyor! Hikayesi içinizi acıtacak Türkiye onu konuşuyor! Hikayesi içinizi acıtacak Türkiye onu konuşuyor! Hikayesi içinizi acıtacak

Bir dönem Fenerbahçe Doğuş ve Beşiktaş Sompo Japan’da basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04  cm boyundaki 22 yaşındaki Mehmet Şanlı,  Atatürk Havalimanı’ndan aylardır ayrılamıyor.

Yakınları ve ailesi ise Şanlı’nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.

Çocuk yaşta annesini kaybeden 22 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, geçen sezon Bursa’nın Nilüfer takımındayken habere göre rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaç tedavisine başladı.

PASAPORT KONTROLDEN KAÇAK GEÇMEYE ÇALIŞINCA...

Ancak iddiaya göre Şanlı, ilaçlarını düzenli kullanmamasının sonrasında ABD’ye gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi.

Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Şanlı polis tarafından gözaltına alındı. Şanlı işlemlerinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada bir süre kalan genç basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. Ancak ilaçlarını aksatan Şanlı, 2 ay önce pasaportunu alarak yine Atatürk Havalimanı’na geldi. Atatürk Havalimanı’nı evi gibi kullanan Şanlı her gün ABD uçuşlarını takip ediyor.

Habere göre Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başlayan Şanlı, bankların üzerinde uyuyor. Şanlı’nın yemek ihtiyaçlarını ise havalimanı personeli karşılıyor.

Yine haberin verdiği bilgiye göre Şanlı havalimanı personeline basketbol oynamak için San Francisco’ya gitmek istediğini söyleyip gidişi için yardım istiyor.

KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya'da düzenlenen ve Fenerbahçe'nin 2. bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.

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