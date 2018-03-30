30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı

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Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı
Şubat ayı ihracat verileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre şubat ayında ihracat yüzde 9 oranında arttı.
Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı

İhracat Şubat ayında yüzde 9, ithalat yüzde 19.7 arttı. Aynı zamanda dış ticaret açığı da Şubat ayında yüzde 54.2 arttı.

Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari açıktaki artışta en önemli etkiyi yapan dış ticaret açığı, Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artışla 5.76 milyar dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.0 artarak 13 milyar 176 milyon dolara, ithalat da yüzde 19.7 artarak 18 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2017 Şubat ayında yüzde 76.4 düzeyindeyken, bu yıl Şubat ayında, yüzde 70'in de altına inerek yüzde 69.6'ya düştü.

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