30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Türkler rekor kırdı! Yunanistan harekete geçti

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Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarına geçen yıl Türkiye'den 350 bin Türk vatandaşının gittiğini, rekor sayıda vize başvurusundan dolayı yeni vize ofislerinin açılacağını ifade etti.
Türkler rekor kırdı! Yunanistan harekete geçti
Türkler rekor kırdı! Yunanistan harekete geçti Türkler rekor kırdı! Yunanistan harekete geçti Türkler rekor kırdı! Yunanistan harekete geçti

Papoulia, Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet  Baysal'ı makamında ziyaretinde, Yunanistan'ı geçen yıl 350 bin Türk vatandaşının  ziyaret ettiğini, Marmaris'ten 40 bin Türk vatandaşının da Rodos'a geçiş  yaptığını söyledi.

Türk vatandaşlarına kolaylık sağlamak için ellerinden geleni  yaptıklarını aktaran Papoulia, İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu olarak geçen yıl  62 bin vize verdiklerini kaydetti.

Bunun tarihi bir rekor olduğunu dile getiren Papoulia, İzmir'deki  Avrupa ülkeleri arasında vize vermede birinci sırada olduklarını bildirdi.
 
Papoulia, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Şu an İzmir, Antalya, Marmaris, Bodrum vize ofislerimiz var. Talebi  karşılamak için Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası'nda yeni vize ofisi açacağız.  Marmaris, Rodos başta olmak üzere 12 adalara çok yakın. Turizm altyapısına sahip  Marmaris ve Rodos, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan yeni uluslararası  pazarları hedefleyerek ortak turizm paketleri sunabilirler. İki gün Marmaris'te,  iki gün Rodos'ta kalabilirler bu turistler. Turizm, ticaret ve kültür Ege'nin iki  tarafını, Marmaris ve Rodos'u birbirine daha fazla yaklaştıracaktır."
 
Baysal da ki ülke arasında dostlukların gelişmesi için birlikte  hareket etmelerinin önemine değindi.
 
Ortak çalışma için Marmaris Vize Ofisi'ni örnek gösteren Baysal,  "Ticari konularda da ticaret yapmak için destek bekliyoruz. Vize uygulamalarının  da Türk vatandaşlarına kalkmasını istiyoruz." diye konuştu.
 
Papoulia, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı da makamında ziyaret  etti.

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