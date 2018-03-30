Vatandaşa bunu yapan yandı! Cezası 500 bin TL

Üretimden, dağıtım ve satışa kadar ticaretin tüm aşamalarında “güvenli ürün” sorumluluğu getiren yasa tasarısı Meclis’e sunuldu.

Tasarıya göre, imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcı, üründen kaynaklanan sorunlarla ilgili 10 yıla kadar sorumlu tutulacaklar. Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere uymayan şirketlere 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıp malları toplatılabilecek. Şirketler, riskli ürünlerin oluşturduğu tehlikeler nedeniyle ayrıca tazminat yükümlülüğüyle karşılaşacaklar ve sözleşmelerdeki şartlar buna engel oluşturmayacak.Sorun çıkan bir ürünle ilgili şirket, “geri çağırma, sorunu giderme, satış değerinin ödenmesi, güvenli ve eşdeğer ürünle değiştirme” seçeneklerini sunacak.

Teknik düzenlemeler ile ürün güvenliğine ilişkin kurallara uymayanlara, duruma göre 2 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Cezaya konu aykırılığın giderilmemesi halinde para cezası iki katına kadar çıkarılıp 500 bin lirayı bulabilecek. Ciddi risk oluşturan ürünlerde para cezası, toplam numune bedelinin 5 katı kadar, ihraç ürünlerinde gümrük bedelinin yüzde 25’i kadar olabilecek.

Ürünün, bir kişiye veya mala zarar vermesi halinde, imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. İmalatçı veya ithalatçıyı tazminat sorumluluğundan kurtaran ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmeler geçersiz sayılacak. Zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde Borçlar Yasası uygulanacak. Tazminat istemi, zarar görenin zararı öğrendiği tarihten itibaren üç yıl içinde yapılabilecek.