30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda döviz kuruna ve ihracat rakamlarına değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun" diye konuştu. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamızı belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz.

Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin Bu pskilolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi. 

TUTTURMUŞLAR KUR AŞAĞI KUR YUKARI

Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir.Tutturmuşlar kur aşağı kur yukarı. Geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır. 

Afrin operasyonu, Gezi olayları, 17-25 gibi süreçleri geçirirken biz ne ortamalar yakaladık. Demek ki sizin ortaya koyduğunuz kurallar geçerli değil. Teori ayrı bir şeydir. Pratik ayrı. Eğer teori ve pratiği birlikte başaramıyorsan kusura bakma sen yoluna ben yoluma. bu iş başka bir şey.

DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANANLARA KÖTÜ HABER VEREYİM

Döviz kurunu öcü gibi kullananarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin. Özellikle yüksek teknoloji ve istihdam ağırlıklı yatırımlara her türlü teşviki sağlıyoruz.

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