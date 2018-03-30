Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı skandal açıklamalara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun artık yenilir yutulur konuşma değil, ahlaksızlıkta tavan yapmış bir konuşma."dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin grup toplantısında skandal açıklamalarda bulunmuş, milletin yüzde 52'sinin oyunu almış Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'İşgalci' demişti.



KILIÇDAROĞLU ARTIK TIBBIN MESELESİ HALİNE GELDİ



Bugün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;

"Ana muhalefetin başındaki zatın CHP'yi geçmiş ile koparma noktasına getirdiğini görüyoruz. Mustafa Kemal'in partisi ile bugünkü CHP'nin ilgisi kalmadığı açıktır. Kendisine bölücüleri yoldaş edinen bu yapı bırakınız Mustafa Kemal'i, Türkiye'nin partisi olamaz. Bu zatı muhatap alarak kendimize haksızlık ettiğimizi biliyoruz. Bu kişi artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp tıbbın meselesi haline gelmiştir. Kendisine nasıl hastalıklı bir dünya kurduğunu son grup toplantısındaki beyanlarından anlamak mümkündür. Hiçbir zaman Afrin'e karşı gelmedik diyor. Kayıtlar ortada.

AHLAKSIZLIKTA TAVAN YAPMIŞ BİR KONUŞMA

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir başka adayı desteklemek için bu zat kapı kapı dolaşmıyor muydu? 2019 seçimlerinde sandıktan çıkan neticeye saygılı olurlar da bu tarz yanlışa düşmezler. Kendisine 250 milyonluk bir tazminat davası açtım. Grup konuşması bunun artık yenilir yutulur konuşma değil, ahlaksızlıkta tavan yapmış bir konuşma. Bu bizim ne onurumuzla, ne şahsiyetimizle ne iktidar partisi olarak kabullenebileceği ifadeler değildir. Bize düşen 2019'la ilgili de, bunlar şimdi çamura yatmaya başladılar. Boykot ile daha şimdiden bahane uydurmaya başladılar. Kaçarsan kaç bizim muhatabımız millettir, sandıktır. Sandıktan çıkacak neticeye isteseler de istemeseler de saygı duyacaklar tabi olacaklar. "