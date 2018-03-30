30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Sarıeroğlu müjdeyi verdi: Ücretlerde yüzde 10 zam

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Sarıeroğlu müjdeyi verdi: Ücretlerde yüzde 10 zam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz"
Sarıeroğlu müjdeyi verdi: Ücretlerde yüzde 10 zam Sarıeroğlu müjdeyi verdi: Ücretlerde yüzde 10 zam Sarıeroğlu müjdeyi verdi: Ücretlerde yüzde 10 zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu yaptığı açıklamada; "4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.

Taşeron konusunun bu hafta "son viraja girdiği"nin" altını çizen Sarıeroğlu, "Çalışmalarımızda Allah'a çok şükür büyük bir aksaklık yaşamadık. Biraz algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş durumdayız." diye konuştu.

Sarıeroğlu, 4C'den 4B'ye geçişlerle ilgili de şunları kaydetti:

"Dün akşam itibarıyla 4C'den 4B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda.

Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz.

İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık."

Sarıeroğlu, bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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