Tahmin edemeyeceğiniz partiden geldi bu tepki: Hadi bil Fransa

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Fransa’ya ‘Haddini bil’ diyoruz. Senin Suriye’de yapabileceğin bir şey yok. Biz bölgenin silahlardan arındırılmasını istiyoruz“ dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Engin Altay, Fransa’nın terör örgütü ile Türkiyearasında arabuluculuk yapması isteğine ilişkin açıklamaları eleştirdi.

"SENİN SURİYE'DE YAPABİLECEĞİN BİR ŞEY YOK"

Engin Altay şöyle konuştu: "Fransa ya da ABD’nin bölgede bulunması kabul edilemez. Bölgenin silahlardan arındırılması lazımken bir emperyal gücün gidip başka gücün gelip çöreklenmesinin bölge barışına katkısı olmaz. PKK-PYD’yi koruyacaksa Fransa’nın gücü yetmez. ‘Kürt halkını koruyacağım’ derse büyük bir yalandır. Kürt sorunu çözümümüz Fransa, ABD’ye kaldıysa Allah selamet versin. Türkiye bölgedeki abi niteliğini kaybetti. Bölgede alelade bir ülke oldu. Türkiye bunu hak ediyor mu? Geldiğimiz nokta bu. Irak’ta yapılan yanlış stratejilerden ders alınmamasını bedelini Suriye’de ödüyoruz. Terörle mücadele Kürt sorununa çözüm, sihirli formlu budur. Terörün beslendiği bataklığın kurutulması lazım. En büyük gücünü Kürt sorununun çözülememiş olmasından alıyor, terör bu gücünü. Bütün bunlarla birlikte Fransa’ya da ‘haddini bil’ diyoruz. Senin Suriye’de yapabileceğin bir şey yok. Biz bölgenin silahlardan arındırılmasını istiyoruz. Yaklaşımımız budur. Fransa’yı da bu kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz.”