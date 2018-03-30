31 Mart 2018 Cumartesi14 Recep 1439
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Türkiye'den Portekiz'e cevap: Kabul edilemez

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Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu tarafından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamanın ciddiye alınmasının ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.
Türkiye'den Portekiz'e cevap: Kabul edilemez
Türkiye'den Portekiz'e cevap: Kabul edilemez Türkiye'den Portekiz'e cevap: Kabul edilemez Türkiye'den Portekiz'e cevap: Kabul edilemez

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Portekiz Parlamentosu tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak 29 Mart tarihinde yapılan açıklamanın maddi ve hukuki hataların yanısıra gerçeklikten uzak ve mesnetsiz ithamlarla dolu olduğuna dikkat çekilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu karşısında çaresiz kalan PYD/YPG terör örgütünün ağzından yazıldığı aşikar olan bu metnin ciddiye alınması ve kabul edilmesi mümkün değildir" denildi. 

'PORTEKİZ'İN İTİBARINA ZARAR VERECEK'

Portekiz Parlamentosunun bir terör örgütünün propagandasına alet edilmesine izin verilmesinin üzüntü verici olduğu belirtilen açıklamada, "Gerçeklerden kopuk bir ideolojik körlük içinde kaleme alındığı anlaşılan bu açıklamanın Portekiz Parlamentosunun itibarına zarar vermekten başka bir etkisi olmayacaktır. Zeytin Dalı Harekatı,Türkiye’nin sınır ve ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuk temelinde yürüttüğü bir terörle mücadele harekatıdır. Bu harekat, terörle mücadelenin sivillere ve sivil altyapıya zarar verilmeden yürütülebileceğini kanıtlamıştır. Terör örgütünün kara propagandasına konu iddialarının asılsız olduğu tek tek ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekten bihaber olduğu anlaşılan Portekiz Parlamentosunu, Türkiye aleyhtarı dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü desteklemek yerine ülkemizin terörle mücadele çabalarını desteklemeye ve teröre karşı ülkemizle dayanışma sergilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
 

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