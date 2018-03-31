31 Mart 2018 Cumartesi14 Recep 1439
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Cumhurbaşkanlığı'ndan dünyaya İsrail çağrısı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir.' dedi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan dünyaya İsrail çağrısı
Cumhurbaşkanlığı'ndan dünyaya İsrail çağrısı Cumhurbaşkanlığı'ndan dünyaya İsrail çağrısı Cumhurbaşkanlığı'ndan dünyaya İsrail çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin 12 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısını en sert biçimde kınadıklarını açıkladı.

"EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ"

Filistin'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:
Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz.

"ŞİDDET DERHAL SONA ERMELİDİR"

Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir.

"BM'Yİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz.

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